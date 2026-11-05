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Νέα δεδομένα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Περισσότερα από 35 περιστατικά ασφαλείας καταγράφηκαν τον Οκτώβριο, ενώ τουλάχιστον πέντε πλοία φέρονται να έχουν δεχθεί πλήγματα από τις αρχές Νοεμβρίου. Την ίδια περίοδο, οι ροές πετρελαίου μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού υποχώρησαν στα 7,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περίπου στο 45% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal της 4ης Νοεμβρίου 2026, το οποίο περιγράφει την αλλαγή τακτικής του Ιράν στην προσπάθειά του να ενισχύσει τον έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά πλέον τον τρόπο εκδήλωσης των επιθέσεων. Αντί για επιχειρήσεις που στηρίζονται αποκλειστικά σε συμβατικά οπλικά συστήματα, καταγράφεται χρήση μικρών ταχύπλοων σκαφών, εκρηκτικών μηχανισμών που μπορούν να τοποθετηθούν στα ύφαλα πλοίων και μη επανδρωμένων υποβρύχιων μέσων.

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών απειλών, ιδιαίτερα για τα μεγάλα δεξαμενόπλοια που κινούνται σε περιορισμένους θαλάσσιους διαδρόμους. Παράλληλα, αυξάνουν τις απαιτήσεις επιτήρησης και προστασίας κατά τη διέλευση από την περιοχή.

Ιδιαίτερη οικονομική σημασία έχει η υποχώρηση της διακίνησης πετρελαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την 1η Νοεμβρίου οι ποσότητες που μεταφέρθηκαν μέσω των Στενών περιορίστηκαν σε περίπου 7,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το μισό των προπολεμικών ροών, αποτυπώνοντας τη σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέτρηση αφορά τη διακίνηση μέσω του Στενού και δεν πρέπει να ταυτίζεται αυτομάτως με τη συνολική παραγωγή ή τις εξαγωγές πετρελαίου των χωρών του Κόλπου.

Για την ελληνική ναυτιλία, οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ισχυρής παρουσίας ελληνικών συμφερόντων στον παγκόσμιο στόλο δεξαμενόπλοιων.

Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρείες καλούνται να αξιολογούν όχι μόνο τις συνθήκες ασφαλείας, αλλά και τις οικονομικές παραμέτρους κάθε ταξιδιού. Το κόστος ασφάλισης έναντι πολεμικών κινδύνων, οι πιθανές καθυστερήσεις και οι απαιτήσεις των ναυλωτών αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις εμπορικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ασφαλών διαδρομών και η αβεβαιότητα για την εξέλιξη των επιθέσεων ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στους ναύλους των δεξαμενόπλοιων. Η κατεύθυνση αυτών των μεταβολών εξαρτάται από τη ζήτηση μεταφορικής ικανότητας, τις αποστάσεις των ταξιδιών και τον αριθμό των πλοίων που παραμένουν διαθέσιμα στην αγορά.

Το βασικό πρόβλημα για τη διεθνή ναυτιλία δεν περιορίζεται πλέον στον αριθμό των επιθέσεων. Η χρήση διαφορετικών μέσων και τακτικών καθιστά δυσκολότερη την εκτίμηση του κινδύνου και δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για την ομαλή εκτέλεση των θαλάσσιων μεταφορών.

Με περισσότερα από 35 περιστατικά μέσα σε έναν μήνα και τις ροές πετρελαίου να βρίσκονται, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο 45% των προπολεμικών επιπέδων, το Στενό του Ορμούζ παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την αγορά δεξαμενόπλοιων και τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.