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Στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά εισήλθε το δεξαμενόπλοιο τύπου aframax «Ionic Astrapi», προκειμένου να πραγματοποιήσει τον προγραμματισμένο δεξαμενισμό του και την τρίτη ειδική επιθεώρηση – Special Survey.

Το πλοίο, χωρητικότητας 108.000 dwt, ναυπηγήθηκε το 2011 στις εγκαταστάσεις της Tsuneishi στην Ιαπωνία. Οι εργασίες στον Σκαραμαγκά εντάσσονται στον κύκλο της προγραμματισμένης τεχνικής συντήρησής του και περιλαμβάνουν εκτεταμένους ελέγχους, με στόχο τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας, ποιότητας και επιχειρησιακής απόδοσης.

Η συγκεκριμένη ανάθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καθώς επιβεβαιώνει την παρουσία τους στην αγορά επισκευής και συντήρησης μεγάλων εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυνατότητα των ελληνικών ναυπηγικών εγκαταστάσεων να εξυπηρετούν δεξαμενόπλοια μεγάλου μεγέθους και υψηλών τεχνικών απαιτήσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Ionic συμφερόντων Δημήτρη Σαρακάκη, επισημαίνει ότι η άφιξη του «Ionic Astrapi» δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα έργο δεξαμενισμού, αλλά συνέχεια μιας στενής και μακροχρόνιας επιχειρηματικής σχέσης με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, μία ειδική επιθεώρηση αποτελεί σύνθετο τεχνικό εγχείρημα, το οποίο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, στενό συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και κοινή προσήλωση στην ασφάλεια και στην ποιότητα των εργασιών.

Η Ionic ευχαρίστησε τόσο τις ομάδες των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά όσο και τα στελέχη της στην ξηρά και στο πλοίο για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους. Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών, το «Ionic Astrapi» θα είναι έτοιμο να επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, ανοίγοντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία, «το επόμενο κεφάλαιο» της επιχειρησιακής του πορείας.

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