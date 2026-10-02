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Ένα ακόμη βήμα στην ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της έκανε η Aegean Shipping Management, με την τελετή ονομασίας του νέου δεξαμενόπλοιου CANIVER στις εγκαταστάσεις της COSCO Shipping Heavy Industry στο Yangzhou της Κίνας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της Aegean και συνεργατών της COSCO Shipping. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Γεώργιος Μελισσανίδης, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και απηύθυνε χαιρετισμό.

Το CANIVER έχει χωρητικότητα 114.000 dwt και είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά προϊόντων πετρελαίου και αργού πετρελαίου. Η ένταξή του στον στόλο της Aegean εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την απόκτηση σύγχρονων και αποδοτικών πλοίων, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την ασφαλή λειτουργία.

«Το CANIVER αποτελεί το νεότερο βήμα στην επέκταση και ανανέωση του στόλου μας», αναφέρει η Aegean Shipping Management, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των ανθρώπων που εργάζονται τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά.

Η εταιρεία ευχαρίστησε την COSCO Shipping για τη συνεργασία και τη φιλοξενία, ενώ ευχήθηκε στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα του νέου δεξαμενόπλοιου «καλούς ανέμους και ήρεμες θάλασσες».

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