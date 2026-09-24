Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αγορά των VLCC δεν καταγράφει πλέον απλώς υψηλούς ναύλους. Παράγει ρευστότητα που αλλάζει μέσα σε λίγες εβδομάδες τους οικονομικούς συσχετισμούς για τους πλοιοκτήτες με σημαντική έκθεση στη spot αγορά. Με τα κορυφαία επίπεδα της αγοράς να φθάνουν, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και στα 1,2 εκατ. δολαρίων ημερησίως, η συζήτηση μεταφέρεται απευθείας στους ισολογισμούς.

Η αριθμητική εξηγεί το μέγεθος της μεταβολής. Ένα VLCC που υποθετικά εξασφάλιζε 1,2 εκατ. δολάρια την ημέρα επί 30 ημέρες δημιουργεί ακαθάριστα έσοδα 36 εκατ. δολαρίων. Για έναν στόλο πέντε αντίστοιχα απασχολούμενων πλοίων, το θεωρητικό ποσό ανεβαίνει στα 180 εκατ. δολάρια τον μήνα, ενώ για δέκα VLCC στα 360 εκατ. δολάρια.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν πρόβλεψη κερδοφορίας. Τα υψηλότερα ναύλα δεν μπορούν να εφαρμοστούν μηχανικά σε έναν ολόκληρο στόλο, ούτε για συνεχόμενες περιόδους, ενώ από τα έσοδα αφαιρούνται καύσιμα, έξοδα ταξιδιού, λειτουργικό κόστος και χρηματοοικονομικές δαπάνες. Μόλις πριν από περίπου έναν χρόνο, ημερήσια έσοδα 70.000-80.000 δολαρίων αποτελούσαν ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση για ένα VLCC. Σήμερα, οι κορυφαίες ενδείξεις είναι έως και 15 φορές υψηλότερες. Ήδη στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε φανεί η ταχύτητα της αναπροσαρμογής των τιμών σε νέα επίπεδα. Τώρα το επόμενο ψυχολογικό όριο έχει σπάσει η αγορά μιλά για επταψήφια ημερήσια έσοδα.

Για τις ελληνικές ναυτιλιακές με μεγάλη παρουσία στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, η εξέλιξη έχει τρεις διαστάσεις.

Πρώτον, δημιουργείται δυνατότητα ταχύτατης συσσώρευσης ρευστότητας για όσα πλοία είναι διαθέσιμα στη spot αγορά.

Δεύτερον, τα αυξημένα cash flows ενισχύουν τη δυνατότητα αποπληρωμής δανεισμού, διανομών προς τους μετόχους ή χρηματοδότησης νέων αγορών χωρίς αντίστοιχη αύξηση της μόχλευσης- leverage. Δηλαδή όταν τα έσοδα αυξάνονται πολύ, ενώ μεγάλο μέρος των εξόδων δεν αυξάνεται αντίστοιχα, η επιπλέον αύξηση περνά σε μεγάλο βαθμό στην κερδοφορία και στις ταμειακές ροές.

Και τρίτον, η ισχυρή ναυλαγορά τείνει να υποστηρίζει και τις αξίες των ίδιων των πλοίων, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για asset plays. Εδώ βρίσκεται και η χρηματιστηριακή ανάγνωση του tanker boom. Το ερώτημα για έναν επενδυτή δεν είναι μόνο πόσο έφθασε σήμερα το Μέση Ανατολή-Κίνα , αλλά πόσο από αυτή την κερδοφορία μπορεί πραγματικά να περάσει στα αποτελέσματα των εταιρειών και για πόσο χρονικό διάστημα.

Η απάντηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα Στενά του Ορμούζ. Η σημερινή εκρηκτική αγορά είναι προϊόν μιας εξαιρετικά περιορισμένης προσφοράς διαθέσιμου tonnage, καθυστερήσεων και αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου. Εάν οι διελεύσεις ομαλοποιηθούν γρήγορα, η επιστροφή χωρητικότητας μπορεί να προκαλέσει εξίσου βίαιη διόρθωση των spot rates. Εάν, αντίθετα, οι ανατροπές στις εμπορικές ροές και οι καθυστερήσεις διατηρηθούν, το εξαιρετικά ισχυρό περιβάλλον μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Γι’ αυτό και το 1,2 εκατ. δολάρια την ημέρα δεν πρέπει να διαβάζεται ως το νέο φυσιολογικό. Είναι όμως το μέγεθος που αποκαλύπτει πόσο δραματικά έχει μεταβληθεί η οικονομική εξίσωση των VLCC. Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες με έκθεση στη spot αγορά, ακόμη και ένα μικρό παράθυρο τέτοιων ναύλων μπορεί να έχει δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στη χρονιά. Στα $80.000 την ημέρα ένα VLCC ήταν εξαιρετικά κερδοφόρο. Στο $1,2 εκατ., γίνεται, έστω και προσωρινά, μηχανή παραγωγής δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά.

Διαβάστε ακόμη

Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιερρακάκη για περισσότερα έσοδα από 6G και 5G

Επιδοτήσεις τέλος στο ρεύμα, ανοίγει ο δρόμος στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας

Η μεταμόρφωση του Ντόρτμουντ: Πώς ορυχεία και χαλυβουργεία έγιναν τεχνολογικά πάρκα και πανεπιστήμια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ