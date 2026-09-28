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Μια διαφορετική εικόνα αρχίζει να διαμορφώνεται στα Στενά του Ορμούζ. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων που καταγράφεται μέσω AIS εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την προπολεμική περίοδο, όμως κάτω από την επιφάνεια οι ροές πετρελαίου αυξάνονται αισθητά και τα VLCC έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων αργού από τον Περσικό Κόλπο.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι οι 19 διελεύσεις VLCC μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, με καθένα από τα γιγαντιαία δεξαμενόπλοια να μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού. Πρόκειται δηλαδή για περίπου 38 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από το Ορμούζ μόνο με αυτά τα πλοία. Τα στοιχεία προέρχονται από την Kpler και δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από το Reuters.

Η κινητικότητα αυτή αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία ανασυντάσσονται οι πετρελαϊκές εξαγωγές της Μέσης Ανατολής μετά τη μεγάλη διαταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler, οι εξαγωγές αργού από τους βασικούς παραγωγούς της περιοχής –Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ και Ιράν– αναμένεται να διαμορφωθούν τον Σεπτέμβριο στα 12,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου.

Η ανάκαμψη, ωστόσο, δεν σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα. Τον Φεβρουάριο οι αντίστοιχες εξαγωγές βρίσκονταν στα 18,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Επομένως, ακόμη και μετά τη σημαντική αύξηση του Σεπτεμβρίου, από την αγορά εξακολουθούν να λείπουν περίπου 6 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Πίσω από τη θεαματική αύξηση βρίσκεται κυρίως η Σαουδική Αραβία. Μετά τα πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στον East–West Pipeline και περιόρισαν τη δυνατότητα διοχέτευσης αργού προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ριάντ αναγκάστηκε να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του πίσω προς τους τερματικούς σταθμούς του Περσικού Κόλπου και, κατά συνέπεια, προς το Ορμούζ.

Η αλλαγή αποτυπώνεται εντυπωσιακά στους αριθμούς. Οι συνολικές σαουδαραβικές εξαγωγές αργού αναμένεται να φθάσουν τον Σεπτέμβριο περίπου στα 5,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι μόλις 2,446 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στο Ras Tanura. Οι φορτώσεις από το μεγάλο σαουδαραβικό πετρελαϊκό λιμάνι του Κόλπου εκτιμάται ότι αυξήθηκαν στα 3,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από μόλις 929.000 βαρέλια ημερησίως τον προηγούμενο μήνα. Παραμένουν, πάντως, σημαντικά χαμηλότερα από τα 6,411 εκατ. βαρέλια ημερησίως του Φεβρουαρίου.

Η στροφή της Σαουδικής Αραβίας προς τον Κόλπο έχει άμεσο αντίκτυπο στα ίδια τα Στενά. Οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ βρίσκονται σε τροχιά να φθάσουν περίπου τα 7,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Kpler.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο παράδοξο της σημερινής αγοράς: το Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο ως προς την εμφανή κυκλοφορία πλοίων, αλλά πολύ περισσότερο πετρέλαιο καταφέρνει πλέον να βγει από τον Κόλπο.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου 125 μεγάλα εμπορικά πλοία την ημέρα διέσχιζαν το Στενό. Τις τελευταίες εβδομάδες οι καταγεγραμμένες διελεύσεις έχουν κατά περιόδους πέσει σε μονοψήφιους αριθμούς. Στις 21 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, το Reuters κατέγραφε μόλις 17 διελεύσεις εμπορικών πλοίων σε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Η φαινομενική αντίφαση εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι η καταγεγραμμένη κίνηση δεν είναι απαραίτητα και η πραγματική. Tankers πραγματοποιούν διελεύσεις με απενεργοποιημένο το Automatic Identification System (AIS), με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται στα συμβατικά δεδομένα παρακολούθησης. Η ίδια η Kpler επισημαίνει ότι τα στοιχεία της για τις διελεύσεις δεν περιλαμβάνουν πλοία που ενδεχομένως πέρασαν με κλειστούς αναμεταδότες.

Για τη ναυτιλιακή αγορά, το σημαντικότερο στοιχείο βρίσκεται ακριβώς εδώ. Τα VLCC έχουν μετατραπεί σε βασικό μηχανισμό μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αργού μέσα από τα Στενά όπου η διαθέσιμη χωρητικότητα παραμένει περιορισμένη και το επιχειρησιακό ρίσκο υψηλό. Η αύξηση των σαουδαραβικών φορτίων είχε ήδη οδηγήσει σε μεγάλη ζήτηση για supertankers. Παράλληλα, οι μεταφορτώσεις ship-to-ship στον Κόλπο του Ομάν έχουν φθάσει στα όρια της διαθέσιμης δυναμικότητας, καθώς φορτία που βγαίνουν από τον Περσικό Κόλπο μεταφέρονται σε άλλα πλοία για το επόμενο σκέλος του ταξιδιού προς τους τελικούς αγοραστές.

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