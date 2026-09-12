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Στο μεγαλύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα που έχει υλοποιήσει στην ιστορία της βρίσκεται η TEN Ltd., συμφερόντων του Νίκου Τσάκου, με συνολικά 26 πλοία να αποτελούν τον πυρήνα ενός εκτεταμένου σχεδίου ανανέωσης και ανάπτυξης του στόλου.

Από τα 26 πλοία, επτά έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ η στρατηγική της εταιρείας δεν περιορίζεται στην προσθήκη νέας χωρητικότητας. Το μεγαλύτερο μέρος των νεότευκτων συνδέεται με μακροχρόνιες ναυλώσεις, κυρίως με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, δίνοντας στην TEN σημαντική ορατότητα εσόδων πριν ακόμη ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, ο ενεργειακός στόλος της εταιρείας, σε pro forma βάση, θα αριθμεί 81 πλοία συνολικής χωρητικότητας περίπου 10,5 εκατ. dwt. Παράλληλα, τα ελάχιστα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα έχουν διαμορφωθεί σε περίπου $3,6 δισ.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν τα DP2 shuttle tankers, ένας εξειδικευμένος τύπος δεξαμενόπλοιου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου από υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Χαρακτηριστικό της στρατηγικής της TEN είναι το Anfield DP, το οποίο παραδόθηκε στις 28 Ιουλίου από τη Samsung Heavy Industries και πέρασε απευθείας σε δεκαετή ναύλωση με μεγάλο αμερικανικό πετρελαϊκό όμιλο. Οι προβλεπόμενες options μπορούν να επεκτείνουν την απασχόλησή του έως το 20ό έτος της ηλικίας του. Εφόσον ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους, η TEN εκτιμά ότι το συγκεκριμένο πλοίο μπορεί να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα που προσεγγίζουν τα $500 εκατ.

Η επενδυτική επέκταση συνοδεύεται από παράλληλη έξοδο παλαιότερων πλοίων από τον στόλο. Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε η πώληση των δύο Suezmax του 2006, Alaska και Archangel, με καθαρά έσοδα περίπου $100 εκατ., ενώ είχε προηγηθεί η πώληση του VLCC Ulysses.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μοντέλο «νέο πλοίο – εξασφαλισμένη μακροχρόνια απασχόληση». Η TEN ανανεώνει τον στόλο της με σύγχρονο tonnage, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί να περιορίσει την έκθεσή της στις έντονες διακυμάνσεις της spot ναυλαγοράς, εξασφαλίζοντας πολυετή συμβόλαια για σημαντικό μέρος των νέων επενδύσεων.

Έτσι, το βάρος της νέας φάσης ανάπτυξης του ομίλου Τσάκου δεν βρίσκεται τόσο στον αριθμό των 26 πλοίων όσο στον τρόπο με τον οποίο αυτά εντάσσονται στον στόλο: νεότευκτα υψηλών προδιαγραφών, μακροχρόνιες ναυλώσεις και συμβασιοποιημένα έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε ένα πρόγραμμα που αλλάζει σταδιακά την ηλικιακή και εμπορική σύνθεση του στόλου της TEN.

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