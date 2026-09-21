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Σημαντική υπεραξία, η οποία μπορεί να φθάνει τα 800–900 εκατ. δολάρια, έχει δημιουργήσει για την TEN Ltd. το εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα που άρχισε να υλοποιεί πριν από περίπου δύο χρόνια.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δρ Νίκος Τσάκος, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, τοποθέτησε τη σημερινή αξία του προγράμματος των 26 πλοίων μεταξύ 3,8 και 3,9 δισ. δολαρίων.

Όπως ανέφερε, το αρχικό ύψος της επένδυσης ανερχόταν σε περίπου 3 δισ. δολάρια, ενώ στη συνέχεια, απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, προσδιόρισε το συνολικό κόστος στα 3,2 δισ. δολάρια. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της TEN εκτιμά ότι η άνοδος των αξιών των σύγχρονων δεξαμενόπλοιων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ναυπηγικών θέσεων έχουν ενισχύσει σημαντικά την αξία του orderbook.

Από τα συνολικά 26 πλοία, τα επτά έχουν ήδη παραδοθεί. Σύμφωνα με τον Νίκο Τσάκο, η αξία αυτών των μονάδων έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την περίοδο κατά την οποία υπογράφηκαν τα συμβόλαια ναυπήγησης.

«Το πρόγραμμα των 3 δισ. δολαρίων αξίζει σήμερα περίπου 3,8–3,9 δισ. δολάρια και η αξία του αυξάνεται κάθε μήνα», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η TEN είχε αποφασίσει να ανανεώσει μεγάλο μέρος του στόλου της σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές των νεότευκτων βρίσκονταν σε πιο ευνοϊκά επίπεδα.

Τα τρία VLCC της Hanwha Ocean

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα τρία VLCC που έχει παραγγείλει η TEN στη νοτιοκορεατική Hanwha Ocean. Τα συμβόλαια υπογράφηκαν πριν από λιγότερο από έναν χρόνο και, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, η αξία τους έχει έκτοτε αυξηθεί εντυπωσιακά.

Τα τρία μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου θα παραδοθούν διαδοχικά: το πρώτο το τέταρτο τρίμηνο του 2027, το δεύτερο το πρώτο τρίμηνο του 2028 και το τρίτο το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους. Οι παραδόσεις περιλαμβάνονται στον επίσημο πίνακα του ναυπηγικού προγράμματος της TEN.

Η εικόνα στην αγορά των VLCC παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Τον Σεπτέμβριο, οι τιμές που δημοσίευσαν εννέα ναυλομεσιτικοί οίκοι για τη ναυπήγηση ενός VLCC κινούνταν από 124,1 έως περίπου 135 εκατ. δολάρια.

Ακόμη υψηλότερες είναι οι αποτιμήσεις για πλοία που μπορούν να παραδοθούν άμεσα. Η Star Asia τοποθετεί την τιμή ενός VLCC χωρητικότητας 310.000 dwt στα 130 εκατ. δολάρια όταν πρόκειται για νέο ναυπηγικό συμβόλαιο και στα 175 εκατ. δολάρια για ένα αντίστοιχο νεότευκτο που είναι διαθέσιμο χωρίς τη συνήθη πολυετή αναμονή.

Η διαφορά των 45 εκατ. δολαρίων αποτυπώνει το premium που καταβάλλεται για την άμεση εξασφάλιση σύγχρονης χωρητικότητας, σε μία περίοδο κατά την οποία τα έσοδα των μεγάλων δεξαμενόπλοιων έχουν εκτοξευθεί και οι διαθέσιμες θέσεις στα κορυφαία ασιατικά ναυπηγεία είναι περιορισμένες.

Ο Νίκος Τσάκος ανέφερε ότι ανάλογη αύξηση αξίας καταγράφεται και στα υπόλοιπα πλοία του προγράμματος. Η εταιρεία αναμένει να παραλάβει ακόμη 19 μονάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβατικά δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, DP2 shuttle tankers και LNG carriers.

Το πρόγραμμα εκτείνεται έως το πρώτο τρίμηνο του 2029. Μεγάλο μέρος των πλοίων, ιδιαίτερα των shuttle tankers, έχει ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνια απασχόληση με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους. Συνολικά, η TEN διαθέτει ελάχιστα συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους 3,6 δισ. δολαρίων.

Ισχυρά μεγέθη στο πρώτο εξάμηνο

Η ανάπτυξη του στόλου συνοδεύεται από σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα έσοδα της TEN ανήλθαν στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 551,4 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 161 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 324,1 εκατ. δολάρια, έναντι 193,2 εκατ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 228,1 εκατ. δολάρια. Στο ποσό περιλαμβάνονται κεφαλαιακά κέρδη 38 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις πλοίων.

Το μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης αυξήθηκε κατά 41%, στα 43.503 δολάρια ανά πλοίο, με τον βαθμό απασχόλησης του στόλου να διατηρείται στο 96,5%. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 466,1 εκατ. δολάρια, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε περίπου στα 2 δισ. δολάρια.

Ο pro forma στόλος της TEN αριθμεί 81 πλοία, συνολικής χωρητικότητας περίπου 10,5 εκατ. dwt, με τη διοίκηση να υπολογίζει την εύλογη αγοραία αξία του στα 4,9 δισ. δολάρια.

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