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Ο Έλληνας εφοπλιστής Θανάσης Λασκαρίδης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση ενός VLCC που ναυπηγείται αυτή τη στιγμή στα ναυπηγεία Hengli Heavy Industry, σύμφωνα με πληροφορίες της ναυτιλιακής αγοράς, που επικαλείται το ναυτιλιακό σάιτ TradeWinds.

Σε μία ακόμη κίνηση αξιοποίησης της ανοδικής πορείας των VLCC, η οποία ενισχύεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η Laskaridis Tankers, ο βραχίονας δεξαμενόπλοιων του ομίλου Alimia Group που ελέγχεται από τον Θανάση Λασκαρίδη, βρίσκεται σε στενές επαφές για τη μεταπώληση του νεότευκτου πλοίου Hyde Park I, χωρητικότητας 306.000 dwt, σε μεγάλο ενεργειακό όμιλο.

Το πλοίο αναμένεται να παραδοθεί τον Νοέμβριο, εξοπλισμένο με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (scrubber) και δυνατότητα μελλοντικής χρήσης LNG.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας, ο Έλληνας πλοιοκτήτης εκτιμάται ότι θα αποκομίσει κέρδη τουλάχιστον 70 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το TradeWinds, όταν ο Θανάσης Λασκαρίδης υπέγραψε την παραγγελία του πλοίου στη Hengli πέρυσι, τα ναυπηγεία φέρεται να προσέφεραν αντίστοιχες θέσεις ναυπήγησης σε τιμές περίπου 120 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, η σημαντική άνοδος των αξιών των VLCC το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει τα δεδομένα. Η Clarksons Research ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι τιμές μεταπώλησης για αντίστοιχα πλοία έχουν διαμορφωθεί περίπου στα 190 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, πλοιοκτήτες που μπορούν να παραδώσουν νεότευκτα VLCC κοντά στην περιοχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ακόμη υψηλότερα τιμήματα.

Νέα μεγάλη συμφωνία στην αγορά VLCC

Η ναυτιλιακή αγορά κατέγραψε πρόσφατα μία ακόμη σημαντική συναλλαγή, καθώς η Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου φέρεται να εξασφάλισε τίμημα 200 εκατ. δολαρίων για το VLCC Pinios, χωρητικότητας 300.000 dwt, το οποίο μετονομάστηκε σε Promise και ναυπηγήθηκε το 2026.

Το πλοίο είχε παραδοθεί από τη Hengli νωρίτερα μέσα στη χρονιά, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων.

Η πώληση του Hyde Park I δεν θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση του Θανάση Λασκαρίδη μέσα στο 2026 για την αξιοποίηση της ανόδου των τιμών των VLCC μέσω μεταπώλησης νεότευκτων πλοίων.

Τον Μάιο είχε γίνει γνωστό ότι ο όμιλος Alimia προχωρούσε στην πώληση ενός ακόμη VLCC υπό κατασκευή στη Hengli, του Las Palmas, επίσης χωρητικότητας 306.000 dwt, προς την ενεργειακή εταιρεία Trafigura.

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global, η Trafigura κατέβαλε 163 εκατ. δολάρια για το πλοίο, το οποίο παραδόθηκε αυτόν τον μήνα με το όνομα Volare. Η αγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω συμφωνίας leasing που οργανώθηκε με τη Bank of Communications Financial Leasing της Κίνας.

Η παρουσία του Λασκαρίδη στη Hengli

Η ενδεχόμενη πώληση του Hyde Park I θα αφήσει τον Θανάση Λασκαρίδη χωρίς υπό κατασκευή VLCC στη Hengli. Ο Έλληνας εφοπλιστής ήταν ο πρώτος μη Κινέζος πλοιοκτήτης που τοποθέτησε παραγγελίες στα συγκεκριμένα ναυπηγεία πριν από τρία χρόνια, όταν ακόμη λίγοι διεθνείς παράγοντες γνώριζαν τη δυναμική τους εκτός Κίνας.

Έκτοτε, σύμφωνα με εκτιμήσεις του TradeWinds, Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν υπογράψει 215 συμβόλαια για την κατασκευή νέων δεξαμενόπλοιων, φορτηγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς αερίου, συνολικής αξίας άνω των 16 δισ. δολαρίων.

Ο Θανάσης Λασκαρίδης έχει ήδη παραλάβει από τη Hengli 10 φορτηγά πλοία τύπου kamsarmax, τα οποία βρίσκονται όλα σε εμπορική λειτουργία.

Επιπλέον, αναμένει την παράδοση δύο LR2 product tankers από το κινεζικό ναυπηγείο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Παράλληλα, είχε προχωρήσει σε παραγγελίες πέντε MR2 product tankers στα ναυπηγεία Jinglu Penglai, με το πρώτο από αυτά να έχει ήδη παραδοθεί και να έχει ξεκινήσει να απασχολείται σε χρονοναύλωση διάρκειας ενός έτους από ενεργειακή εταιρεία.

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