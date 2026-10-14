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Με μια παραγγελία δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 96 εκατ. δολαρίων, ο όμιλος Τσάκου επιστρέφει στις ναυπηγήσεις containerships έπειτα από τέσσερα χρόνια. Τα πλοία, χωρητικότητας 3.200 TEU το καθένα, θα κατασκευαστούν στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Heavy Industries και προβλέπεται να παραδοθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2028.

Η νέα συμφωνία προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου, το οποίο καλύπτει πλέον όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριότητάς του: δεξαμενόπλοια, μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, ξηρό φορτίο και εμπορευματοκιβώτια. Οι παραγγελίες ανέρχονται συνολικά σε 23 πλοία, με τα 19 να αφορούν την εισηγμένη Tsakos Energy Navigation (TEN). Πρόκειται για τρία VLCC, πέντε δεξαμενόπλοια LR1, εννέα shuttle tankers και δύο LNG carriers.

Τα υπόλοιπα τέσσερα πλοία κατασκευάζονται στη Hengli. Εκτός από τα δύο containerships, ο όμιλος έχει στο πρόγραμμα δύο φορτηγά Capesize, μεταφορικής ικανότητας 181.500 dwt το καθένα. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο στόλου, η παράδοσή τους προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2027. Έτσι, η συνεργασία με το κινεζικό ναυπηγείο επεκτείνεται από το ξηρό φορτίο στα εμπορευματοκιβώτια.

Για τα νέα containerships, η τιμή τοποθετείται περίπου στα 48 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αποδίδονται στην Alphaliner και σε πηγές της αγοράς. Το ποσό αποτελεί εκτίμηση και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από τον όμιλο ή το ναυπηγείο. Επίσης, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συμφωνίες ναύλωσης για τα δύο πλοία.

Στον κατάλογο του ομίλου τα νεότευκτα εμφανίζονται με τους αριθμούς ναυπήγησης HL-C3100-8 και HL-C3100-4. Θα διαθέτουν scrubbers και συστήματα ηλεκτροδότησης από την ξηρά, ώστε να μπορούν να συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο των λιμανιών κατά τον ελλιμενισμό τους.

Η προηγούμενη παραγγελία containerships του ομίλου είχε γίνει το 2022 στη νοτιοκορεατική HD Hyundai Mipo και αφορούσε πλοία περίπου 2.800 TEU. Έξι νεότευκτα εκείνου του προγράμματος εντάχθηκαν στον στόλο το 2023 και το 2024.

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