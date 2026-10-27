Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην αγορά των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού, γνωστών ως VLCC, εισέρχεται ο Βύρων Βασιλειάδης, με συμφωνία της Venergy Maritime για την κατασκευή δύο πλοίων στην κινεζική Hengli Heavy Industry και δικαίωμα παραγγελίας ακόμη δύο.

Τα νεότευκτα θα έχουν χωρητικότητα 306.000 dwt το καθένα, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2029. Εφόσον ασκηθούν και οι δύο προαιρέσεις, το βιβλίο παραγγελιών της Venergy θα φθάσει τα 26 δεξαμενόπλοια.

Συνυπολογίζοντας τα οκτώ πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ναυπηγούνται για τη συνδεδεμένη OceanV Maritime, το συνολικό πρόγραμμα μπορεί να ανέλθει σε 34 νεότευκτα. Σύμφωνα με το TradeWinds, η αξία των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέσα στους τελευταίους 16 μήνες υπερβαίνει τα 2 δισ. δολάρια.

Ο Βύρων Βασιλειάδης, που ανέπτυξε την επιχειρηματική του δραστηριότητα μέσω του V Group στις υπηρεσίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων, εισήλθε πέρυσι στην ανεξάρτητη ποντοπόρο πλοιοκτησία. Αφετηρία ήταν η αγορά τριών σύγχρονων μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων MR2, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Ακολούθησαν η παραγγελία οκτώ νεότευκτων MR2 στη νοτιοκορεατική K Shipbuilding και η ανάθεση έξι μεγαλύτερων LR2 στην κινεζική New Times Shipbuilding. Οι δύο αυτές κατηγορίες εξυπηρετούν τη μεταφορά προϊόντων διύλισης.

Από τον Μάρτιο του 2026, η Venergy στράφηκε και στα δεξαμενόπλοια αργού, συγκεντρώνοντας παραγγελίες για οκτώ Suezmax στα ναυπηγεία Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, Guangzhou Shipyard International και Hengli Heavy Industry.

Η συνεργασία με τη Hengli ξεκίνησε τον Ιούνιο με δύο Suezmax και προαιρέσεις για άλλα δύο, οι οποίες στη συνέχεια ασκήθηκαν. Η νέα συμφωνία για τα VLCC ενισχύει τη σχέση των δύο πλευρών. Ο Βύρων Βασιλειάδης χαρακτηρίζει το κινεζικό ναυπηγείο ισχυρό και επαγγελματικά οργανωμένο, αναγνωρίζοντάς του τις δυνατότητες και τη φιλοδοξία να εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας.

Για τη Venergy, θέτει ως στόχο τη δημιουργία μιας εταιρείας δεξαμενόπλοιων με σύγχρονη διοίκηση και διεθνή προσανατολισμό. Συνδέει αυτή την προσπάθεια με την ελληνική ναυτιλιακή παράδοση, αναφερόμενος στην αγάπη για τη θάλασσα, στην επιχειρηματικότητα και στη διάθεση ανάληψης νέων προκλήσεων.