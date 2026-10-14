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Στρατηγική με ορίζοντα 15–20 ετών, περισσότερες επενδύσεις και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητα χρειάζεται η Ελλάδα για να διεκδικήσει ισχυρότερη θέση στη διεθνή ναυπηγική αγορά, σύμφωνα με τον Πάνο Ξενοκώστα. Η αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων, όπως επισήμανε, πρέπει να αποκτήσει διάρκεια, να προσελκύσει περισσότερα πλοία και να δημιουργήσει επαγγελματικές προοπτικές για τις επόμενες γενιές.

Ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ONEX Shipyards & Technologies και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων συμμετείχε στο 25ο Navigator Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συζήτηση με τη Δανάη Μπεζαντάκου.

Στην τοποθέτησή του περιέγραψε έναν κλάδο που απομακρύνεται από την αβεβαιότητα και στρέφεται στην ανάπτυξη. Τα ελληνικά ναυπηγεία, κατά τον ίδιο, περνούν σε μια φάση κατά την οποία η επιβίωση δίνει τη θέση της στις επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες, στις διεθνείς συνεργασίες και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. Ζητούμενο είναι να ενισχύσουν τη θέση τους στον παγκόσμιο ναυτιλιακό ανταγωνισμό, προσφέροντας στους πελάτες τους συγκεκριμένα πλεονεκτήματα.

Για την ONEX, η φιλοδοξία να εξελιχθεί η Ελλάδα σε σημαντικό ναυπηγικό κόμβο συνδέεται άμεσα με όσα ζητά ο πλοιοκτήτης: αξιοπιστία, διαφάνεια, ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών, ανταγωνιστικές τιμές και τεχνολογική επάρκεια. Αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία, σύμφωνα με τον κ. Ξενοκώστα, πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων πλοίων.

Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε τις συνεργασίες με τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως εξήγησε, στόχος είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων του ομίλου και η προσφορά μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες του, μέσα από την αξιοποίηση διεθνούς τεχνογνωσίας και σύγχρονων τεχνολογιών.

Η συνέχεια, ωστόσο, απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις. Ο επικεφαλής της ONEX έθεσε ως προϋποθέσεις την αύξηση των επενδύσεων, ένα υποστηρικτικό νομοθετικό περιβάλλον και σαφή μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ο ορίζοντας των 15–20 ετών που ανέφερε δείχνει το εύρος της στρατηγικής που θεωρεί αναγκαία για τη σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ελλάδα, υποστήριξε, οφείλει να διεκδικήσει ισχυρότερη στήριξη και κίνητρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε τα ναυπηγεία της να μπορούν να ανταγωνίζονται με ισότιμους όρους τις επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης. Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου συνδέεται, στην προσέγγισή του, τόσο με τις επιχειρηματικές επενδύσεις όσο και με τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτές υλοποιούνται.

Παράλληλα, συνέδεσε την ανάκαμψη των ναυπηγείων με την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και της γαλάζιας οικονομίας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές όπως η Ελευσίνα και η διατήρηση της ελληνικής ναυπηγικής τεχνογνωσίας αποτελούν, κατά τον ίδιο, επένδυση στη νέα γενιά. Η επιτυχία της προσπάθειας θα κριθεί και από το αν οι νέοι θα βρίσκουν στον κλάδο σταθερές προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης.

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