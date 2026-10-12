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Σε μία πιο απαιτητική περίοδο εισέρχεται η αγορά ξηρού φορτίου, καθώς η επιτάχυνση των παραδόσεων νεότευκτων πλοίων από το 2027 αυξάνει τις πιέσεις στην πλευρά της προσφοράς, την ώρα που η αναμενόμενη αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου κινείται με αισθητά χαμηλότερους ρυθμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, η μεγάλη ηλικία σημαντικού μέρους του παγκόσμιου στόλου μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο, εφόσον οδηγήσει σε ενίσχυση των διαλύσεων.

Ο συνολικός στόλος Handysize, Supramax/Ultramax, Panamax/Kamsarmax και Capesize/Newcastlemax έχει αυξηθεί από περίπου 972,4 εκατ. τόνους νεκρού βάρους στο τέλος του 2023 σε 1,066 δισ. τόνους σήμερα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 9,6%.

Η αύξηση του στόλου κινήθηκε κοντά στο 3% τόσο το 2024 όσο και το 2025, ενώ επιταχύνθηκε ελαφρά μέχρι στιγμής το 2026. Η εικόνα, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά ανά κατηγορία πλοίων. Τα Handysize εμφάνισαν την ταχύτερη αύξηση χωρητικότητας από το τέλος του 2023, ενώ η προσφορά στα Capesize/Newcastlemax αυξήθηκε με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό.

Η τάση αυτή αναμένεται να αλλάξει, καθώς η μεγαλύτερη μελλοντική έκθεση σε νέα χωρητικότητα συγκεντρώνεται πλέον στα μεγαλύτερα πλοία. «Η σύνθεση της αύξησης του στόλου κατά τα επόμενα δύο χρόνια θα μπορούσε να είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που γνώρισε πρόσφατα η αγορά», επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv.

Καθοριστικό στοιχείο μέχρι σήμερα αποτελεί η εξαιρετικά περιορισμένη δραστηριότητα στις διαλύσεις. Το 2024 παραδόθηκαν 33,3 εκατ. τόνοι νέας χωρητικότητας, έναντι μόλις 3,8 εκατ. τόνων που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. Το 2025 οι παραδόσεις αυξήθηκαν στα 35,9 εκατ. τόνους, ενώ οι διαλύσεις περιορίστηκαν στα 5,3 εκατ. τόνους.

Μέχρι στιγμής μέσα στο 2026 έχουν ήδη εισέλθει στον στόλο περίπου 32,9 εκατ. τόνοι, την ώρα που έχουν αποχωρήσει μόλις 2,8 εκατ. τόνοι. Ως αποτέλεσμα, οι καθαρές προσθήκες χωρητικότητας παραμένουν κοντά στα 30 εκατ. τόνους ετησίως. Το μεγάλο στοίχημα, όμως, αρχίζει από το 2027.

Το βιβλίο παραγγελιών των πλοίων ξηρού φορτίου έχει σχεδόν διπλασιαστεί ως ποσοστό του υφιστάμενου στόλου, από περίπου 8% στο τέλος του 2023 σε 15% σήμερα. Στα Capesize/Newcastlemax φθάνει πλέον στο 18,7%, στα Supramax/Ultramax στο 15,2% και στα Panamax/Kamsarmax στο 13,1%.

Μόνο για το 2027 είναι προγραμματισμένες παραδόσεις περίπου 52,1 εκατ. τόνων νεκρού βάρους, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 4,9% του σημερινού στόλου. «Με βάση τους βασικούς αριθμούς, η εικόνα αυτή παραπέμπει σε αυξημένες πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς», σημειώνουν οι αναλυτές του ναυλομεσιτικού οίκου.

Η Xclusiv επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι συνολικές παραδόσεις νεότευκτων δεν πρέπει να εξισώνονται αυτομάτως με την καθαρή πραγματική αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Περίπου 12,8% του υφιστάμενου στόλου ξηρού φορτίου, με βάση τον αριθμό των πλοίων, είναι ήδη ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο σε ορισμένες μικρότερες και μεσαίες κατηγορίες.

Το στοιχείο αυτό δημιουργεί σημαντικά περιθώρια για αύξηση των διαλύσεων, ιδιαίτερα εάν οι συνθήκες της αγοράς και το αυξανόμενο λειτουργικό και κανονιστικό κόστος καταστήσουν λιγότερο ελκυστική τη διατήρηση παλαιότερων πλοίων. «Ο γερασμένος στόλος και η πιθανότητα ενίσχυσης των διαλύσεων σημαίνουν ότι το μέγεθος του βιβλίου παραγγελιών μπορεί να υπερεκτιμά την πραγματική αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας», τονίζουν οι αναλυτές της Xclusiv.

Με άλλα λόγια, ένα μέρος των νεότευκτων που θα παραδοθούν ενδέχεται να αντικαταστήσει παλαιότερα πλοία αντί να προστεθεί εξ ολοκλήρου στη συνολική προσφορά χωρητικότητας. Στην πλευρά της ζήτησης, τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν υποστηρικτικά, όχι όμως αρκετά ισχυρά ώστε να εξαλείψουν τον κίνδυνο υπερπροσφοράς.

Το συνολικό θαλάσσιο εμπόριο ξηρού φορτίου αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 1,7% το 2027, με ανάλογη αύξηση στις μεταφορές σιδηρομεταλλεύματος. Αντίθετα, άνθρακας και σιτηρά αναμένεται να κινηθούν πιο υποτονικά.

Η μεγάλη εξαίρεση είναι ο βωξίτης, οι θαλάσσιες μεταφορές του οποίου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 7,3%, ενώ μέτρια άνοδος προβλέπεται και στα δευτερεύοντα χύδην φορτία.

Για την αγορά, επομένως, δεν θα έχει σημασία μόνο πόσοι τόνοι φορτίου θα μεταφερθούν, αλλά και σε ποιες αποστάσεις. Η ανάπτυξη εμπορικών ροών σε μεγαλύτερες αποστάσεις μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση σε όρους τονομίλιων, απορροφώντας περισσότερα πλοία ακόμη και χωρίς αντίστοιχη αύξηση του συνολικού όγκου φορτίων.

«Το κεντρικό ερώτημα για το 2027 είναι εάν η αύξηση των τονομίλιων, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις και η ενίσχυση των διαλύσεων μπορούν να απορροφήσουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο πρόγραμμα παραδόσεων νεότευκτων πλοίων», συνοψίζουν οι αναλυτές της Xclusiv.

Με τις προγραμματισμένες προσθήκες στον στόλο να κινούνται, σε ονομαστικούς όρους, ταχύτερα από την αναμενόμενη αύξηση των φορτίων, η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης γίνεται λιγότερο άνετη. Το μέγεθος του βιβλίου παραγγελιών, όμως, δεν αποτυπώνει ολόκληρη την εικόνα. Η ηλικία του στόλου, οι διαλύσεις, η πραγματική αξιοποίηση των πλοίων και κυρίως η εξέλιξη των εμπορικών αποστάσεων θα καθορίσουν εάν το 2027 θα εξελιχθεί σε χρονιά αυξημένης προσφοράς χωρητικότητας ή σε περίοδο επιταχυνόμενης ανανέωσης του παγκόσμιου στόλου ξηρού φορτίου.

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