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Μοιρασμένη ανάμεσα στα πλοία ξηρού φορτίου και τα δεξαμενόπλοια ήταν η δραστηριότητα στην αγορά αγοραπωλησιών την εβδομάδα 9–13 Νοεμβρίου 2026. Η AXIA συγκέντρωσε αναφορές για 25 συμφωνίες που αφορούσαν συνολικά 31 πλοία, εκ των οποίων 16 ήταν φορτηγά ξηρού φορτίου και 15 δεξαμενόπλοια. Στο ξηρό φορτίο, το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως σε πλοία με δικούς τους γερανούς και σε παλαιότερα Panamax.

Ανάμεσα στις συμφωνίες που κατέγραψε η MB Shipbrokers ξεχώρισε η κοινή πώληση των Clearocean Fuku και Clearocean Fuyo έναντι 80 εκατ. δολαρίων. Τα δύο δεξαμενόπλοια τύπου LR1, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων πετρελαίου, ναυπηγήθηκαν το 2008 στην Ιαπωνία και έχουν μεταφορική ικανότητα περίπου 73.700 dwt το καθένα. Η AXIA χαρακτηρίζει υψηλό το τίμημα των 40 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο για μονάδες αυτής της ηλικίας.

Στο ξηρό φορτίο, η MB Shipbrokers ανέφερε την πώληση του Anastasia από την Efnav έναντι 13,2 εκατ. δολαρίων. Το Panamax των 75.331 dwt ναυπηγήθηκε το 2006 στη Νότια Κορέα. Στα 11,5 εκατ. δολάρια διαμορφώθηκε το αναφερόμενο τίμημα για το UBC Santos, ένα Handysize 31.568 dwt, ναυπηγημένο το 2008 στην Ιαπωνία, με πωλήτρια την Intership Navigation.