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Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 και των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναβάθμισης της ψηφιακής πλατφόρμας myAGRO.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί που επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν την ΕΑΕ 2026 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για τις μεταβιβάσεις της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Η παράταση αφορά τόσο τις μεταβιβάσεις εν ζωή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, όσο και τις μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς για θανάτους που έχουν επέλθει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Νέα ψηφιακή διασταύρωση αγροτεμαχίων με το Κτηματολόγιο

Σημαντική αλλαγή στη φετινή διαδικασία αποτελεί η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης των δηλούμενων αγροτεμαχίων με τα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των ΚΑΕΚ των δηλούμενων αγροτεμαχίων στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης των ψηφιοποιούμενων αγροτεμαχίων με τους δηλωμένους ΚΑΕΚ στην πλατφόρμα myAGRO καθορίζεται στο 55%.

Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται τόσο οι περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες επαληθεύονται από το Κτηματολόγιο όσο και περιπτώσεις μη επαλήθευσης για αποδεκτούς λόγους, όπως:

μη ολοκλήρωση μεταγραφής μετά από αγοραπωλησία, δωρεά ή κληρονομιά

δηλώσεις ΚΑΕΚ με «άγνωστο ιδιοκτήτη»

Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ταυτοποίηση, ο παραγωγός θα μπορεί να επιλέγει μέσα από την πλατφόρμα τον ειδικό λόγο μη επαλήθευσης, ώστε η αίτηση να ολοκληρώνεται και στη συνέχεια να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Λιγότερα δικαιολογητικά για τους παραγωγούς

Στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας, καταργείται η υποχρέωση υποβολής σειράς δικαιολογητικών που μέχρι σήμερα απαιτούνταν κατά την αίτηση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής για έσοδα από αγροτική δραστηριότητα

το έντυπο Ν

το έντυπο Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους

η ληξιαρχική πράξη θανάτου

το ισοζύγιο

η ληξιαρχική πράξη θανάτου ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση εκτύπωσης, υπογραφής και θεώρησης γνησίου υπογραφής για το έντυπο ΕΛΓΑ, καθώς η σχετική επιλογή γίνεται πλέον απευθείας μέσα από την αίτηση.

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται και η δημιουργία ψηφιακού αρχείου με τον κωδικό πληρωμής RF για όσους παραγωγούς επιλέγουν να καταβάλουν την εισφορά ΕΛΓΑ μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Βελτιώσεις στη λειτουργία της πλατφόρμας myAGRO

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρουν ότι από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ΕΑΕ 2026 καταγράφονται και αντιμετωπίζονται προβλήματα που εντοπίζουν παραγωγοί, Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και μελετητές.

Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:

επίλυση προβλημάτων στη διαχείριση εξουσιοδοτήσεων

βελτίωση της χρήσης του συστήματος από ΚΥΔ και λογιστές

απλοποίηση της παραγωγής ψηφιακού αρχείου της αίτησης

δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίων που έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτούντα

Στον τομέα της χαρτογράφησης, έγιναν παρεμβάσεις στη λειτουργία της εφαρμογής, όπως η προσθήκη αναζήτησης μέσω ΚΑΕΚ, η δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης πολυγώνων, η βελτίωση των ελέγχων επικαλύψεων και η διόρθωση προβλημάτων ψηφιοποίησης.

Αλλαγές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφία και πληρωμές

Στις δηλώσεις καλλιεργειών και κτηνοτροφικού δυναμικού, η καταχώρηση στοιχείων σποροπαραγωγής γίνεται πλέον μαζικά μέσω αρχείου Excel.

Παράλληλα, επιλύθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τις καλλιέργειες, τα οικολογικά σχήματα και την εμφάνιση των μετακινούμενων στάβλων από την προηγούμενη αίτηση.

Βελτιώσεις έγιναν επίσης στη διαδικασία μετατροπής οριστικών αιτήσεων σε προσωρινές, καθώς και στη μεταφορά δεδομένων από τις περσινές αιτήσεις, ειδικά σε θέματα μισθωτηρίων, στοιχείων επικοινωνίας και ενστάσεων.

Τέλος, η ΑΑΔΕ έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη ασφαλή διαλειτουργικότητα με τα πιστωτικά ιδρύματα για την Κάρτα Αγρότη, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση των εκκρεμών θεμάτων της πλατφόρμας.

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