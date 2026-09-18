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Λιγότερα δικαιολογητικά, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και λύσεις σε προβλήματα που αφορούν μισθωμένα αγροτεμάχια, IBAN και στοιχεία Κτηματολογίου φέρνουν οι αλλαγές στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 μέσω του myAGRO. Οι παρεμβάσεις επιχειρούν να περιορίσουν τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν παραγωγοί και εξουσιοδοτημένοι φορείς κατά την υποβολή των αιτήσεων, χωρίς να υποχωρούν οι έλεγχοι για την ορθή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι διορθώσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου εμφανίστηκαν τα περισσότερα πρακτικά προβλήματα κατά την έναρξη της διαδικασίας. Μεταξύ άλλων, καταργούνται δύο εκτυπώσεις που απαιτούσαν υπογραφές και επισύναψη, επανέρχονται αυτόματα οι έγκυροι IBAN του 2025, αποσαφηνίζεται το καθεστώς των χειρόγραφων μισθωτηρίων και δρομολογείται μηχανισμός αντιμετώπισης ασυμφωνιών στα ΚΑΕΚ.

Λιγότερα έγγραφα και ευκολότερες εξουσιοδοτήσεις

Μία από τις πρώτες αλλαγές αφορά τη διαδικασία των εξουσιοδοτήσεων. Οι φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους παραγωγούς αποκτούν απρόσκοπτη πρόσβαση στις αιτήσεις που υποβάλλονται, ενώ προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα μαζικής αποδοχής εξουσιοδοτήσεων.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ιδιαίτερα από φορείς που εξυπηρετούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες παραγωγούς.

Παράλληλα, καταργούνται δύο διαδικασίες που απαιτούσαν μέχρι σήμερα επιπλέον έντυπη και ψηφιακή γραφειοκρατία. Πρόκειται για τις εκτυπώσεις της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής (ΔΚΕ) ΕΛΓΑ και των Τελών Βόσκησης.

Μέχρι σήμερα, τα συγκεκριμένα έγγραφα έπρεπε να υπογράφονται, να συνοδεύονται από βεβαίωση γνησίου υπογραφής, να σαρώνονται και στη συνέχεια να επισυνάπτονται στην ΕΑΕ. Με τη νέα διαδικασία, αυτή η αλληλουχία ενεργειών καταργείται.

Ειδικά για τη ΔΚΕ ΕΛΓΑ, η έντυπη διαδικασία αντικαθίσταται από ψηφιακό αρχείο που δημιουργείται μέσω του myAGRO. Σε αυτό αποτυπώνεται η επιλογή του παραγωγού σχετικά με τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του στον ΕΛΓΑ.

Αυτόματη συμπλήρωση IBAN και οι κανόνες για τα μισθωτήρια

Απλούστευση προβλέπεται και για την καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις. Ως προεπιλογή θα εμφανίζεται ο IBAN που είχε δηλωθεί στην ΕΑΕ 2025, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί έλεγχος εγκυρότητας και επιβεβαίωση ότι ο λογαριασμός ανήκει πράγματι στον παραγωγό.

Ιδιαίτερη σημασία για μεγάλο αριθμό αιτήσεων έχει και η αποσαφήνιση του καθεστώτος των αγροτικών μισθωτηρίων.

Στην παρούσα φάση, τα λεγόμενα «χειρόγραφα» μισθωτήρια με ετήσιο μίσθωμα έως 960 ευρώ δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης. Η σχετική πληροφορία θα καταχωριστεί σε επόμενο στάδιο στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακίνητων (ΜΙΔΑ).

Όποιος επιλέξει να προχωρήσει στην καταχώρισή τους δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς για τις συγκεκριμένες μισθώσεις η διαδικασία παραμένει προαιρετική.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τα μισθωτήρια που έχουν ήδη καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται νέα δήλωση μετά τη λήξη της αρχικής συμβατικής διάρκειας, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι της συμφωνίας, όπως για παράδειγμα το ύψος του μισθώματος. Μέχρι ο ιδιοκτήτης να δηλώσει τη λύση της μίσθωσης, αυτή θεωρείται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Αντίθετα, στα χειρόγραφα μισθωτήρια απαιτείται ανανέωση, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη διαθέσιμη πληροφορία από τον ιδιοκτήτη ούτε δυνατότητα δήλωσης της λύσης της μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν απαιτείται ανάρτηση των χειρόγραφων μισθωτηρίων στο myAGRO.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για ακίνητα των οποίων ο ιδιοκτήτης έχει αποβιώσει. Για θάνατο ιδιοκτήτη από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά δεν απαιτείται νέο μισθωτήριο με τους κληρονόμους.

Λύση στις ασυμφωνίες των ΚΑΕΚ

Ένα ακόμη πεδίο που είχε δημιουργήσει εμπόδια στην ολοκλήρωση των αιτήσεων αφορά τις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία ιδιοκτησίας ενός αγροτεμαχίου δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο στα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ο ΑΦΜ που συνδέεται με το ΚΑΕΚ μέσω των στοιχείων του Κτηματολογίου δεν ταυτίζεται με τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη που δηλώνει ο παραγωγός στο myAGRO, δρομολογείται διαδικασία που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της αίτησης χωρίς να «μπλοκάρει» αυτομάτως.

Ο παραγωγός θα μπορεί να δηλώνει την αιτία για την οποία δεν έχει ακόμη επικαιροποιηθεί η εικόνα της ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Η αίτηση θα προχωρά και σε επόμενο στάδιο θα ελέγχεται η ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί.

Ανάλογος μηχανισμός προωθείται και για τα ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη, ώστε οι συγκεκριμένες περιπτώσεις να μην οδηγούν αυτομάτως σε αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η προσέγγιση αυτή μεταφέρει ουσιαστικά τον έλεγχο σε δεύτερο χρόνο: αντί μια ασυμφωνία μεταξύ βάσεων δεδομένων να σταματά εξαρχής την αίτηση, ο παραγωγός θα μπορεί να εξηγεί το πρόβλημα και η δήλωσή του να υπόκειται στη συνέχεια στον προβλεπόμενο έλεγχο.

Νέοι κανόνες ευθύνης για τους εξουσιοδοτημένους φορείς

Παράλληλα με τις τεχνικές διευκολύνσεις, βρίσκεται στην τελική ευθεία και το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη δέουσα επιμέλεια και την ευθύνη των φορέων που υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών.

Το πλαίσιο αφορά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, γεωπόνους, γεωτεχνικούς, κτηνιάτρους, λογιστές και λογιστικά γραφεία και επιχειρεί να αποσαφηνίσει μέχρι ποιο σημείο εκτείνεται η ευθύνη τους για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις.

Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός σαφέστερου συστήματος κανόνων που θα λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, θα πρέπει να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίζεται ότι οι αγροτικές ενισχύσεις καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους, με διαφάνεια και επαγγελματική ακεραιότητα. Από την άλλη, θα πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια τα όρια της ευθύνης των επαγγελματιών που αναλαμβάνουν την υποβολή των αιτήσεων, με κριτήριο όσα είναι εύλογο να μπορούν να ελέγξουν κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η σχετική απόφαση αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη κομμάτι του πλαισίου λειτουργίας της ΕΑΕ 2026.

Το συνολικό πακέτο αλλαγών στο myAGRO κινείται έτσι προς ένα μοντέλο με λιγότερη χειροκίνητη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αξιοποίηση διαλειτουργικότητας μεταξύ δημόσιων μητρώων και περισσότερους αυτοματοποιημένους ελέγχους. Το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων, χωρίς τεχνικά ή διοικητικά εμπόδια για τους πραγματικούς παραγωγούς, αλλά ταυτόχρονα με επαρκείς δικλίδες για την ορθή και διαφανή καταβολή των ενισχύσεων.

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