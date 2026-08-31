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Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών όπως ανακοίνωσαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος η πρωτοβουλία αυτή «είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχείς «για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια».

Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγγάρη στην πρωτοβουλία συμμετέχουν:

875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση 6,6% που ανεβαίνει στο 9% αν συνυπολογίσουμε την συνεισφορά των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ

405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%

360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8%

100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση 7,5%

Παράλληλα, είπε η κυρία Τσαγγάρη, «συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί.

Η ίδια εξήγησε ότι οι καταναλωτές μπορούν να δουν τις μειωμένες τιμές «στα καταστήματα με την ειδική σήμανση αλλά και ψηφιακά από την πλατφόρμα poso kanei.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία μείωσης τιμών θα εφαρμοστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου με την κυρία Τσαγγάρη να διευκρινίζει ότι «από 1η Νοεμβρίου θα έχουμε ίδιους αλλά και διαφορετικούς κωδικούς».

Στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε χθες και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, επισημαίνοντας ότι αφορά χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις να ανέρχονται από 5% έως 7% για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η πρωτοβουλία «δεν είναι, ασφαλώς, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό», αποτελεί όμως «μια χειροπιαστή ανακούφιση», ιδιαίτερα καθώς ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των νοικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών.

Οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».

Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Για τα επώνυμα προϊόντα αποτυπώνεται και εύρος μείωσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

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