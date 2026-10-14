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Την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί και ο διπλασιασμός της επιδότησης στους επαγγελματίες αλιείς για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου και συγκεκριμένα στα 32 λεπτά ανά λίτρο (αντί για 16 λεπτά) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά (αντί για 12 λεπτά) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Επιπλέον, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, ο Υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε νέα δράση, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Οι πόροι εξασφαλίσθηκαν μέσω του «Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, μεσώ ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων.

Υπενθυμίζεται ότι κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλιείς της χώρας τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν:

41 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, για 3 έτη (2022-2024).

καταβλήθηκαν το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, για 3 έτη (2022-2024). Κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης, το 2022 καταβλήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στις 16 Οκτωβρίου 2026, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επαγγελματιών αλιέων για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ .

. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλιείας την περίοδο 2028-2034, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Όπως έχουμε πει από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, η στήριξη των αλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για το 5μηνο Απριλίου-Αυγούστου, προχωράμε σε μία ακόμα γενναία αύξηση της επιδότησης, σύμφωνα με την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, στα 40 λεπτά για το 2μηνο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Επιπλέον, ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα των χιλιάδων παράκτιων ψαράδων, με νέα δράση ύψους 15 εκατ. ευρώ για να τους αποζημιώσουμε για τις ζημιές στα δίχτυα τους, μεταφέροντας πόρους από άλλες δράσεις. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας».

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