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Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στηρίζει έμπρακτα τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου που επλήγησαν από την κατολίσθηση της 14ης Μαρτίου 2024 στο φαράγγι Κοτσυφού.

Ειδικότερα, την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ’ αρ. 74047/05.10.2026 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 6168), άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport, που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενίσχυση συγκεκριμένων περιπτώσεων επιχειρήσεων της ΠΕ Ρεθύμνου που υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια της κατολίσθησης της 14ης Μαρτίου 2024 στο φαράγγι Κοτσυφού της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Έτσι, στην παρούσα φάση, καλούνται οι επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, είχαν στις 14 Μαρτίου 2024 την έδρα τους ή υποκατάστημα στις Δημοτικές Κοινότητες (ΔΚ) Άγιου Βασιλείου, Αγίου Ιωάννη Αγίου Βασιλείου και Αγκουσελιανών, καθώς και στους οικισμούς Σελλία της ΔΚ Σελλίων και Άνω Ροδάκινο και Κάτω Ροδάκινο της ΔΚ Ροδάκινου της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, εξακολουθούν να είναι ενεργές και έχουν πληγεί οικονομικά, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport, προκειμένου να ενταχθούν στο ειδικό σχήμα ενίσχυσης.

Διευκρινίζεται ότι το σχήμα ενίσχυσης θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: α) την πρώτη φάση, η οποία ξεκίνησε από τις 14 Οκτωβρίου 2026, και αφορά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) τη δεύτερη φάση η οποία θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης και στην οποία θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Για την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης θα εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 23 Οκτωβρίου 2026.

Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, στηρίζει έμπρακτα την οικονομική ζωή των περιοχών της ΠΕ Ρεθύμνου που υπέστησαν δυσμενείς συνέπειες από την κατολίσθηση του Μαρτίου 2024 στο φαράγγι Κοτσυφού.

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