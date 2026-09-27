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Μια τελευταία δυνατότητα να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 δίνει η ΑΑΔΕ στους ιδιοκτήτες οχημάτων, πριν ενεργοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης οφειλών και επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποίηση επειδή εμφανίζονται ως μη συνεπείς στην πληρωμή των τελών της συγκεκριμένης χρονιάς έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος.

Τα ειδοποιητήρια αποστέλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2026 ενεργοποιείται ειδική εφαρμογή στο myCAR, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν διορθώσεις έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Για όσους δεν προχωρήσουν σε διόρθωση ή δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν τη μη καταβολή, η διαδικασία βεβαίωσης των τελών μαζί με τα πρόστιμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να αμφισβητήσουν την οφειλή

Στα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να έχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 και καλούνται, εφόσον υπάρχει λάθος, να αποκαταστήσουν την εικόνα του οχήματός τους.

Από την 1η Οκτωβρίου, μέσω της ειδικής εφαρμογής στο myCAR, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet, να βλέπουν τα στοιχεία των οχημάτων που εμφανίζονται με οφειλές και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση που ίσχυε κατά το έτος της χρέωσης.

Η διαδικασία αφορά περιπτώσεις όπου το όχημα:

είχε κλαπεί ,

, είχε διαγραφεί ,

, βρισκόταν σε ακινησία ,

, κυκλοφορούσε στο εξωτερικό ,

, ή υπαγόταν σε απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επισυνάψουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα ώστε να εξεταστεί η περίπτωση και να διορθωθεί, εφόσον απαιτείται, η φορολογική εικόνα του οχήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας των διορθώσεων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη βεβαίωση των ποσών που παραμένουν ανεξόφλητα, μαζί με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

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