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Από τις 12 Οκτωβρίου 2026 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλισμένοι και οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον e-ΕΦΚΑ, καθώς τίθεται σε λειτουργία νέο ψηφιακό υποσύστημα για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του φορέα και επιχειρεί να μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος της εξυπηρέτησης σε πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η βασική αλλαγή αφορά τη συγκέντρωση διαφορετικών μορφών αιτημάτων σε μία ενιαία διαδικασία. Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τόσο γενικά και ειδικά ερωτήματα όσο και αναφορές ή καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν διαφορετικά σημεία επικοινωνίας.

Ηλεκτρονικά αιτήματα χωρίς επισκέψεις στις υπηρεσίες

Με τη νέα λειτουργία περιορίζεται η ανάγκη για αποστολή e-mail σε διαφορετικές υπηρεσίες ή για αυτοπρόσωπη παρουσία στις κατά τόπους δομές του e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, επιτρέποντας στους πολίτες να καταθέτουν το αίτημά τους χωρίς μετακινήσεις και με λιγότερα ενδιάμεσα στάδια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειρίζεται το σύστημα κάθε υπόθεση. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το αίτημα θα δρομολογείται αυτοματοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, ανάλογα με το αντικείμενο και τη φύση του.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για το ζήτημά του. Το σύστημα θα αναλαμβάνει να κατευθύνει την υπόθεση στο κατάλληλο σημείο, ώστε να εξεταστεί και να δοθεί απάντηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Ταχύτερη διαχείριση και λιγότερη γραφειοκρατία

Η νέα ψηφιακή διαδικασία έχει ως βασικό στόχο την απλούστευση της επικοινωνίας με τον e-ΕΦΚΑ και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση των υποθέσεων.

Παράλληλα, η αυτοματοποιημένη διαβίβαση των αιτημάτων αναμένεται να περιορίσει τις καθυστερήσεις που μπορεί να προκύπτουν όταν ένα ερώτημα αποστέλλεται σε λάθος υπηρεσία ή απαιτούνται πολλαπλές επικοινωνίες μέχρι να εντοπιστεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

Η ενεργοποίηση του υποσυστήματος αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, με έμφαση στην εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση. Η νέα λειτουργία συγκεντρώνει σε ένα περιβάλλον διαφορετικές ανάγκες επικοινωνίας και δημιουργεί μια πιο τυποποιημένη διαδικασία για την υποβολή και την επεξεργασία των αιτημάτων.

Για τους πολίτες, το πρακτικό αποτέλεσμα είναι η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας και με την υπόθεση να κατευθύνεται απευθείας στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εξέτασή της.

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