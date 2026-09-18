Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις επιδόσεις που έχουν καταγραφεί αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν η ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Τα δεδομένα της οικονομίας

Μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Πρόοδος για τη χώρα, Προοπτική για όλους», στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι εκείνα που καθορίζουν τις δυνατότητες για τις επόμενες παρεμβάσεις.

«Για να μπορέσεις να πάρεις τη σωστή απόφαση, πρέπει πρώτα να ξέρεις τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των δεδομένων στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής.

Ο υπουργός συνέδεσε τα δημοσιονομικά μεγέθη, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις με την καθημερινότητα των πολιτών. Τη σύνδεση αυτή ανέδειξαν και οι ιστορίες πέντε πολιτών, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δείχνοντας πώς συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.

Όπως σημείωσε, η οικονομία θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μειώσεις φόρων, αύξηση των εισοδημάτων, στήριξη της οικογένειας, περισσότερες επενδύσεις και ενίσχυση της χρηματοδότησης της Υγείας και της Παιδείας.

Περισσότερες ψηφιακές συναλλαγές

Αναφερόμενος στις φορολογικές εισπράξεις από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι διαμορφώθηκαν συνολικά στα 33,37 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 29 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν μέσω τραπεζών, ενώ οι πληρωμές στις ΔΟΥ περιορίστηκαν στα 870 εκατ. ευρώ.

Η πρόοδος της ψηφιοποίησης αποτυπώνεται, σύμφωνα με την παρουσίαση, και στα στοιχεία του MyData. Τα παραστατικά αυξήθηκαν από 290 εκατ. το 2021 σε 2,2 δισ. το 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,6 φορές μέσα σε πέντε χρόνια. Η αξία που δηλώθηκε στα παραστατικά έως το τέλος Αυγούστου του 2026 ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ, ενώ συνολικά η αξία των συναλλαγών ήταν εξαπλάσια.

Στα τελωνεία, οι δηλώσεις και οι συναλλαγές ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, με την αξία των αγαθών να υπερβαίνει τα 85,1 δισ. ευρώ. Ο υπουργός έκανε επίσης αναφορά στον νέο τελωνειακό κώδικα και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Επιχειρήσεις και δημόσιες επενδύσεις

Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν σημαντική αλλαγή στο ισοζύγιο ανοίγματος και κλεισίματος επιχειρήσεων. Στις 28 Αυγούστου 2018 είχαν ανοίξει 68 επιχειρήσεις και είχαν κλείσει 80, με το ημερήσιο ισοζύγιο να διαμορφώνεται στο -12. Την ίδια ημέρα του 2026 άνοιξαν 40.338 επιχειρήσεις και έκλεισαν 14.693, με θετικό ισοζύγιο 25.645.

«Η ψηφιοποίηση των στοιχείων μάς δίνει τη δυνατότητα να έχουμε “παλμογράφο” στην οικονομία», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η καταγραφή και μέτρηση των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων.

Οι δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, αυξήθηκαν από 5,6 δισ. ευρώ το 2019 σε 16,7 δισ. ευρώ το 2026. Μέχρι τις 28 Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Η πλατφόρμα «Συνέπεια»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Έως τις 28 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια, συνολικής αξίας 22,6 δισ. ευρώ. Μόνο μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 15.000 τιμολόγια, αξίας 146,1 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να είναι έτοιμη η πλατφόρμα «Συνέπεια». Μέσω αυτής θα παρέχεται ενημέρωση για τα τιμολόγια του Δημοσίου που έχουν ήδη εξοφληθεί και εκείνα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς και για τους φορείς που έχουν οφειλές και τα αντίστοιχα ποσά.

Χρέος και ιδιωτικές οφειλές

Σε ό,τι αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι επιτυχείς ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 23.838, σημειώνοντας αύξηση 155%. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις όπως η μείωση του ορίου υπαγωγής στον μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, η προστασία της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, η δυνατότητα ρύθμισης σε 72 δόσεις για χρέη έως το 2023 και η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ.

Για το δημόσιο χρέος, σημείωσε ότι μετά την πανδημία είχε πλησιάσει το 210% και ότι η πρόβλεψη για το 2026 το τοποθετεί στο 136,8%. Για το 2029, η εκτίμηση είναι ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 120%, εφόσον συνεχιστεί η ίδια πορεία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το χρέος του πρώτου Μνημονίου, ύψους 52,9 δισ. ευρώ, πρόκειται να αποπληρωθεί έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα. Από το συνολικό ποσό έχουν ήδη αποπληρωθεί 33,5 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 12,8 δισ. ευρώ προβλέπεται να αποπληρωθούν εντός του έτους.

Ο υπουργός συνέδεσε την πρόωρη αποπληρωμή με την αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης από το 2032, όταν θα μεταφέρονταν στην επόμενη εικοσαετία επιπλέον ποσά ύψους 25 έως 30 δισ. ευρώ, με ετήσιο κόστος περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

FT: Ας απολαύσουμε την ιδιαίτερη στιγμή όπου η Ελλάδα μπορεί και συμβουλεύει τη Γερμανία

Τράπεζες: Ανοίγει η βεντάλια των χορηγήσεων – Νέοι παίκτες θα διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς

Γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε αποφάσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ