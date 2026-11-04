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Νέα προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2026 καθορίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίνοντας τη δυνατότητα στους υπόχρεους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως και τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η παράταση προβλέπεται στην απόφαση Α.1227/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των διαχειριστών ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεών τους.

Με τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παρέχεται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εκκρεμών υποβολών, χωρίς τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν στην ψηφιακή διαδικασία.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521 της ΑΑΔΕ.

Η εξυπηρέτηση παρέχεται με δύο τρόπους:

Τηλεφωνικά, στον αριθμό 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Η διαδικασία μέσω my1521 για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγουν την ψηφιακή εξυπηρέτηση θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους.

Για φυσικά πρόσωπα:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

Για νομικά πρόσωπα:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.

Η 13η Νοεμβρίου αποτελεί πλέον την καταληκτική ημερομηνία για τις συγκεκριμένες δηλώσεις που αφορούν τις βραχυχρόνιες διαμονές του Σεπτεμβρίου.