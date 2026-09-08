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Νέα παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 δίνεται σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», προκειμένου να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στη δράση.

Η παράταση δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων, αλλά αποκλειστικά επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, ελέγχου ή εκταμίευσης.

Η απόφαση έρχεται μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που σημείωσε το πρόγραμμα και την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, ώστε να ολοκληρωθούν οι πιο ώριμες επενδύσεις, παρά τη λήξη των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στη νέα παράταση

Τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026 έχουν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας.

Ειδικότερα, η παράταση αφορά όσες βρίσκονται σε:

προέλεγχο τελικής εκταμίευσης ,

, διαδικασία επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ,

, στάδιο ενδιάμεσης εκταμίευσης ,

, έλεγχο νομιμότητας ή υλοποίηση παρεμβάσεων της τελευταίας, έκτης υπαγωγής,

διαδικασία ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω Ενεργειακού Ελέγχου.

Πρόκειται, επομένως, για επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά και βρίσκονται είτε στην τελική φάση των εργασιών είτε στις διαδικασίες ελέγχου και πληρωμής.

Πρόσθετοι πόροι λόγω της υψηλής συμμετοχής

Η παράταση αποφασίστηκε από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς η συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Παπαθανάσης εξασφάλισαν πρόσθετη χρηματοδότηση, ώστε να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι πλέον ώριμες ενεργειακές παρεμβάσεις.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει τις επενδύσεις τους να μην χάσουν την ευκαιρία ολοκλήρωσης των έργων τους λόγω της λήξης των αρχικών προθεσμιών.

Πάνω από 54 εκατ. ευρώ σε 1.600 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» αποτελεί μέρος της δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πάνω από 54 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω δύο βασικών προγραμμάτων:

«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα – Εξοικονομώ Επιχειρώ» ,

, «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Οι δράσεις έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων μέσω επενδύσεων σε ενεργειακή αναβάθμιση, εξοπλισμό και σύγχρονες υποδομές.

Στόχος η πιο ανθεκτική επιχειρηματικότητα

Τα αρμόδια υπουργεία υπογραμμίζουν ότι η συνέχιση του προγράμματος εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές και οικονομικά αποδοτικές.

Παράλληλα, οι ενεργειακές παρεμβάσεις θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών προκλήσεων, καθώς το κόστος ενέργειας παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Με τη νέα παράταση, οι δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια αποκτούν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τα έργα τους και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους.

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