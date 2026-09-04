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Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, Κατερίνας Οικονόμου και του Προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, καταβάλλονται σήμερα 5 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή στους δικαιούχους παραγωγούς, για ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν στο φυτικό κεφάλαιο των καλλιεργειών τους από τις πυρκαγιές 2024.

Η χρηματοδότηση των ενισχύσεων του Προγράμματος Πυρκαγιές 2024, προέρχεται από τους πόρους του Υποπρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι προκαταβολές των ενισχύσεων έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των παραγωγών, μέσω του συστήματος πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος.

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