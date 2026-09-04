Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της δραστηριότητας στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 10,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εικόνα του τριμήνου ήταν συνολικά θετική σε επίπεδο αξίας πωλήσεων, καθώς ο τζίρος των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου αυξήθηκε και στους τρεις μήνες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου. Ειδικότερα, τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 8,7%, τον Μάιο 5,1%, ενώ τον Ιούνιο η άνοδος επιταχύνθηκε στο 10,5%.

Η άνοδος του τζίρου, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση του όγκου των συναλλαγών. Ο δείκτης όγκου στο χονδρικό εμπόριο παρουσίασε μείωση 8,3% τον Απρίλιο και 9,6% τον Μάιο, πριν επιστρέψει σε θετικό έδαφος τον Ιούνιο με αύξηση 1,6% σε ετήσια βάση.

Η πορεία των μηνών του β’ τριμήνου

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στις 123,7 μονάδες (έτος βάσης 2021=100), παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 8,7%. Τον Μάιο ο δείκτης ανήλθε στις 121,2 μονάδες, με ετήσια μεταβολή 5,1%, ενώ τον Ιούνιο έφτασε στις 131,7 μονάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 10,5%.

Αντίστοιχα, ο δείκτης όγκου κινήθηκε χαμηλότερα τους πρώτους δύο μήνες του τριμήνου, με τις 93,2 μονάδες τον Απρίλιο και τις 93,4 μονάδες τον Μάιο, ενώ τον Ιούνιο ενισχύθηκε στις 106,3 μονάδες, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 1,6%.

Σε εποχικά διορθωμένη βάση, η εικόνα εμφανίζεται πιο σταθερή, με τον δείκτη κύκλου εργασιών να αυξάνεται τον Ιούνιο κατά 1,1% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας στις 119,6 μονάδες, ενώ ο δείκτης όγκου ενισχύθηκε κατά 1,2% στις 96,7 μονάδες.

Σημάδια ανάκαμψης μετά τις πιέσεις

Η πορεία του δεύτερου τριμήνου έρχεται μετά από ένα πιο ασταθές ξεκίνημα του έτους. Τον Ιανουάριο του 2026 ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο είχε υποχωρήσει κατά 5,6% σε ετήσια βάση, ενώ τον Φεβρουάριο η πτώση περιορίστηκε στο 1,4%. Από τον Μάρτιο, ωστόσο, ο δείκτης πέρασε ξανά σε θετικό έδαφος, με αύξηση 11,9% σε ετήσια βάση.

Η ανάκαμψη αυτή συνεχίστηκε στο δεύτερο τρίμηνο, με τον Ιούνιο να αποτελεί τον ισχυρότερο μήνα της περιόδου.

Οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν τον κλάδο 46 της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή το χονδρικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. Η έρευνα καλύπτει 18.247 επιχειρήσεις, από τις οποίες εξετάζεται αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.423 μονάδων σε όλη τη χώρα.

Τα νέα στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά που παρουσιάζει ενίσχυση σε ονομαστικούς όρους, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις σε επίπεδο πραγματικής ζήτησης, καθώς η άνοδος των πωλήσεων δεν έχει μεταφραστεί πλήρως σε αντίστοιχη αύξηση των διακινούμενων ποσοτήτων.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΘ: Η εξαγγελία που κρατά «κλειδωμένη» το Μαξίμου και αφορά πολύ κόσμο – Πάνω από €2,5 δισ. το πακέτο

«Σπίτι μου 3»: Το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στη ΔΕΘ

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ