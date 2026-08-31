Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αύξηση 1,9% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανεμπόριο της χώρας τον Ιούνιο εφέτος, με την εικόνα, ωστόσο, να είναι μικτή για το σύνολο των επιμέρους καταστημάτων και τις πωλήσεις στα καύσιμα των αυτοκινήτων να εμφανίζουν μεγάλη πτώση.

Ειδικότερα, άνοδος του τζίρου καταγράφηκε σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (10,9%), Ένδυση- Υπόδηση (6,8%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (3,3%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (2,4%) και Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (0,2%). Στον αντίποδα, μείωση σημειώθηκε σε: Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (6,9%), Πολυκαταστήματα (2,1%) και Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (0,6%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 σημείωσε αύξηση 1,4%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,4% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 4,2% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 σημείωσε αύξηση 1,4%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,1% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης

Κόκκινα δάνεια: Έξι ανοιχτά μέτωπα για δανειολήπτες και servicers

Ακρίβεια: Η εθνική συμφωνία περνά στο ράφι – Τι αλλάζει από σήμερα για τον καταναλωτή

Εφορία: Τα 4 δικαιώματα που γίνονται «όπλα» όταν αρχίζει ο έλεγχος

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ