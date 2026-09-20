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Σημαντικές μειώσεις φόρων αναμένεται να δουν το 2027 περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων, που αποκτούν εισοδήματα από μισθώσεις.

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στις φορολογικές δηλώσεις της επόμενης χρονιάς, μειώνοντας τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν στην Εφορία για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το φορολογικό όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα 3.300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου. Παράλληλα, εξετάζονται και πρόσθετες παρεμβάσεις που αφορούν το τεκμαρτό εισόδημα και την προκαταβολή φόρου.

Στους ωφελημένους περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων με εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως, καθώς ο νέος ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% περιορίζει την απότομη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Χαμηλότερο εκκαθαριστικό για 400.000 επαγγελματίες

Μειωμένο ποσό φόρου θα δουν το 2027 περίπου 400.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με καθαρό εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026 θα φορολογηθούν με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία προβλέπει χαμηλότερους συντελεστές και οδηγεί σε μικρότερη τελική επιβάρυνση.

Το ύψος της μείωσης δεν θα είναι ίδιο για όλους, καθώς θα εξαρτάται από:

το δηλωθέν εισόδημα ,

, την ηλικία του φορολογουμένου ,

, τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Μεγαλύτερο όφελος προβλέπεται για οικογένειες με παιδιά και για νεότερους επαγγελματίες, κυρίως όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη.

Ειδικότερα, οι επαγγελματίες ηλικίας έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος.

Για όσους έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη, δεν έχουν παιδιά και δηλώνουν εισόδημα από 15.000 ευρώ έως και πάνω από 60.000 ευρώ, η εξοικονόμηση υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται από 100 έως 1.600 ευρώ.

Μεγαλύτερες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά

Η φορολογική ελάφρυνση αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο αριθμός των παιδιών.

Για επαγγελματίες με:

ένα παιδί , η μείωση φόρου εκτιμάται από 200 έως 2.000 ευρώ ,

, η μείωση φόρου εκτιμάται από , δύο παιδιά , το όφελος διαμορφώνεται από 300 έως 2.400 ευρώ ,

, το όφελος διαμορφώνεται από , τρία παιδιά, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει από 650 έως και 3.300 ευρώ.

Έτσι, το μεγαλύτερο όφελος θα προκύψει για οικογένειες με περισσότερα παιδιά και χαμηλότερα ή μεσαία εισοδήματα, όπου οι νέες κλίμακες δημιουργούν μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το ισχύον σύστημα.

Νέα φορολογία στα εισοδήματα από ενοίκια

Αλλαγές στα εκκαθαριστικά του 2027 θα δουν και 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν εισοδήματα από μισθώσεις.

Η νέα κλίμακα, η οποία εφαρμόζεται για τα εισοδήματα του 2026, δημιουργεί ένα νέο ενδιάμεσο φορολογικό κλιμάκιο μεταξύ του 15% και του 35%, μειώνοντας κυρίως τη φορολογική επιβάρυνση στη μεσαία εισοδηματική κατηγορία.

Με το προηγούμενο σύστημα, για τα εισοδήματα έως και το 2025, τα πρώτα 12.000 ευρώ από ενοίκια φορολογούνταν με 15%, ενώ το ποσό πάνω από αυτό το όριο φορολογούνταν απευθείας με 35%.

Με τη νέα κλίμακα, το τμήμα εισοδήματος από 12.001 έως 24.000 ευρώ θα φορολογείται πλέον με 25%, περιορίζοντας την επιβάρυνση για χιλιάδες ιδιοκτήτες.

Η νέα φορολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

15% για εισόδημα από μισθώματα έως 12.000 ευρώ ,

για εισόδημα από μισθώματα έως , 25% για το τμήμα από 12.001 έως 24.000 ευρώ ,

για το τμήμα από , 35% για το τμήμα από 24.001 έως 35.000 ευρώ ,

για το τμήμα από , 45% για εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ.

Έως 800 ευρώ το όφελος για ιδιοκτήτες με 20.000 ευρώ ενοίκια

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη που αποκτά 20.000 ευρώ ετησίως από ενοίκια.

Με το νέο σύστημα, τα 8.000 ευρώ που ξεπερνούν το όριο των 12.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 25% αντί για 35%, γεγονός που περιορίζει τον τελικό φόρο κατά 800 ευρώ.

Οι αλλαγές θα φανούν στα εκκαθαριστικά του 2027, όταν οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο 2026.

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