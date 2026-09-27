Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει ότι τα μισθώματα θα καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Η παράταση αποφασίστηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεχνική υποδομή για τη διασταύρωση των στοιχείων πληρωμών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Η υποχρεωτική χρήση τραπεζικού λογαριασμού για την εξόφληση των ενοικίων δεν θα ενεργοποιηθεί τελικά από την αρχική ημερομηνία εφαρμογής, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει επιπλέον χρόνος για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Με το νέο πλαίσιο, οι πληρωμές των μισθωμάτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή των συναλλαγών και δυνατότητα ηλεκτρονικών ελέγχων.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή συνδέεται κυρίως με την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών διασύνδεσης των δεδομένων, ώστε το σύστημα να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς προβλήματα κατά την έναρξή του.

Η παράταση αποσκοπεί επίσης στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εκμισθωτές και τους μισθωτές να ενημερωθούν για τις νέες υποχρεώσεις και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις πληρωμές.

Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, οι συναλλαγές που αφορούν τα ενοίκια θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας, ενώ θα διευκολύνονται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων. Η μετάβαση στις αποκλειστικά τραπεζικές πληρωμές αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση των ψηφιακών ελέγχων και τον περιορισμό των αδήλωτων συναλλαγών στην αγορά ακινήτων.

Τι χάνουν οι ενοικιαστές αν πληρώνουν με μετρητά

Η μη τραπεζική εξόφληση του ενοικίου μπορεί να έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για τους ενοικιαστές.

Η απόδειξη της πληρωμής μέσω τραπεζικού συστήματος θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση στεγαστικών ενισχύσεων, ακόμη και όταν ο δικαιούχος πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή με μετρητά μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια:

του στεγαστικού επιδόματος ,

, της ετήσιας επιστροφής ενοικίου.

Για την κύρια κατοικία, η επιστροφή ενοικίου μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ετησίως, ενώ το ποσό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Επομένως, η δυνατότητα απόδειξης των πληρωμών αποκτά καθοριστική σημασία για χιλιάδες ενοικιαστές.

Μεγαλύτερος φόρος για ιδιοκτήτες που εισπράττουν μετρητά

Οι ιδιοκτήτες που επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές εκτός τραπεζικού συστήματος θα έχουν διαφορετική, αλλά επίσης σημαντική, οικονομική επιβάρυνση.

Σήμερα, από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα αναγνωρίζεται αυτόματα έκπτωση 5%, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών για δαπάνες.

Η έκπτωση αυτή θα χάνεται όταν το ενοίκιο δεν έχει καταβληθεί μέσω τράπεζας.

Άρα, το φορολογητέο εισόδημα του ιδιοκτήτη θα αυξάνεται.

Για παράδειγμα, σε ετήσια έσοδα από μισθώματα ύψους 20.000 ευρώ, η έκπτωση 5% αντιστοιχεί σε 1.000 ευρώ.

Με την απώλειά της, ο ιδιοκτήτης θα φορολογείται για ολόκληρο το ποσό των 20.000 ευρώ, αντί για τα 19.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Σαράντα χρόνια στα δικαστήρια για την Elbisco – Σκληρή μάχη για τις οικογένειες Ρεμούνδου και Φιλίππου (pics)

Ρεύμα: Σαββατοκύριακο… βαθιάς ανάσας στις τιμές λόγω ΑΠΕ

Νέες απάτες με δόλωμα καλύτερη ρύθμιση χρεών και μικρότερη δόση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ