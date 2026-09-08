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Η φοιτητική κατοικία και το αυξημένο κόστος διαβίωσης για τους νέους που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν και φέτος ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για χιλιάδες οικογένειες που αναζητούν προσιτές επιλογές στέγασης για τα παιδιά τους. Οι τιμές για ένα μικρό διαμέρισμα 40 έως 45 τετραγωνικών μέτρων διαμορφώνονται πλέον μεταξύ 400 και 600 ευρώ τον μήνα, ενώ μεγαλύτερα ακίνητα, ιδιαίτερα σε κεντρικές περιοχές, επιπλωμένα ή κοντά σε σταθμούς μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρ/σ της EΡΤ που συγκέντρωσε μαρτυρίες από γονείς, παιδιά και παράγοντες της κτηματαγοράς, το συνολικό μηνιαίο κόστος που απαιτείται για ενοίκιο, λογαριασμούς και βασικές ανάγκες μιας φοιτητικής οικογένειας φτάνει περίπου τα 1.200 ευρώ, ποσό που υπερβαίνει σημαντικά τον κατώτατο μισθό. Ενδεικτική της πίεσης που δέχονται οι οικογένειες είναι η εικόνα στις μεγάλες φοιτητουπόλεις, όπου ακόμη και τα μικρά διαμερίσματα εμφανίζουν υψηλές τιμές.

Συγκεκριμένα:

Στα Ιωάννινα, ένα διαμέρισμα περίπου 45 τ.μ. σε κεντρική περιοχή μπορεί να κοστίζει περίπου 430 ευρώ τον μήνα.

τον μήνα. Στην Πάτρα, ένα επιπλωμένο σπίτι έως 40 τ.μ. σε κεντρικό σημείο φτάνει ακόμη και τα 600 ευρώ.

Στην Ξάνθη, ένα επιπλωμένο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης διαμορφώνει το ενοίκιό του περίπου στα 500 ευρώ μηνιαίως.

Στην Αθήνα, οι τιμές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη γειτονιά, ωστόσο το κόστος κινείται κατά μέσο όρο κοντά στα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη Θεσσαλονίκη, τα ακίνητα που βρίσκονται κοντά σε σταθμούς μετρό καταγράφουν αύξηση τιμών κατά 7% έως 10% σε σχέση με αντίστοιχα σπίτια σε περιοχές χωρίς άμεση πρόσβαση στο δίκτυο.

Στα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό το κόστος στην Αθήνα

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής, Ελευθέριος Ποταμιάνος, υπογράμμισε ότι η στεγαστική κρίση και η περιορισμένη διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών, κυρίως από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, έχουν διατηρήσει τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Όπως ανέφερε, στην Αθήνα οι τιμές συχνά φτάνουν τα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ είναι πλέον σπάνιο να εντοπιστούν ακίνητα με κόστος χαμηλότερο από 12 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα μεγαλύτερα ακίνητα είναι αναλογικά οικονομικότερα, καθώς η τιμή ανά τετραγωνικό μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της κατοικίας. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί φοιτητές επιλέγουν τη λύση της συγκατοίκησης με δύο ή περισσότερα άτομα, ώστε να περιορίσουν το ατομικό κόστος.

Η αυξημένη ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες, σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων, συνεχίζει να διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις οικογένειες που καλούνται να καλύψουν το κόστος σπουδών μακριά από την κατοικία τους.

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