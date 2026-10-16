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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την τελική παράταση έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 15:00 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση 1.1.2 «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα», του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» (ΠΑΛΥΘ).

Η παράταση αποφασίστηκε σε ανταπόκριση σε σχετικά αιτήματα επαγγελματιών αλιέων και συλλογικών τους φορέων, με στόχο να δοθεί επιπλέον χρόνος στους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση και υποβολή των επενδυτικών τους προτάσεων.

Η Δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 16 εκατ. ευρώ, στηρίζει τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αλιείας, χωρίς αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών.

Τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης μπορούν να φτάσουν έως και το 85%, ανάλογα με την κατηγορία της πράξης και του αλιευτικού σκάφους, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 500.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο app.opske.gr

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