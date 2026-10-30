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Μέχρι πριν πέντε χρόνια οι περισσότεροι επαγγελματίες δεν γνώριζαν ποιον ΚΑΔ έχουν -ή αν έχουν καν! Τους ανακάλυψαν όταν έμαθαν ότι από αυτούς μπορεί να χάσουν επιστρεπτέες προκαταβολές. Παρά τις διορθώσεις που τότε έγιναν μαζικά, από τον περασμένο Μάρτιο οι Κωδικοί Αριθμοί για την δραστηριότητα την οποία ασκεί κάθε επιχείρηση άλλαξαν ξανά, αυτομάτως από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να συμμορφώνονται με το νέο ευρωπαϊκό μορφότυπο. Με απλά λόγια, οι παλιοί ΚΑΔ δεν ισχύουν.

Ωστόσο σήμερα, 30 Οκτωβρίου, λήγει και η παράταση που είχε δώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε σχεδόν ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και επαγγελματίες, προκειμένου να ελέγξουν και να διορθώσουν ποιον ΚΑΔ έχουν σήμερα, μετά την αυτόματη μετάπτωση στην νέα πανευρωπαϊκή κωδικοποίηση.

Η αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με το νέο σύστημα πανευρωπαϊκό ταξινόμησης ΚΑΔ έκρυβε πολλά λάθη, όπως αποδείχθηκε. Για παράδειγμα, βιβλιοπώλης μπορεί να βρέθηκε με Κωδικό… ιχθυοπώλη, ενώ μεταφορέας βρέθηκε να εμφανίζεται στο Μητρώο της εφορίας και στα τιμολόγια που εκδίδει σαν εκπαιδευτής σκύλων. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε ότι η αρχική διορία που είχε ανακοινωθεί (1η Ιουνίου) δεν επαρκούσε για διορθώσεις.

Πλέον όμως, καθώς πέρασαν και οκτώ μήνες προσαρμογής, η διαδικασία ολοκληρώνεται. Ακόμα και αν η αντιστοίχιση έγινε κεντρικά, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή άλλη ενέργεια του υπόχρεου, ο ίδιος πρέπει να γνωρίζει αν η μετάπτωση έγινε στην περίπτωσή του ομαλά, ή πρέπει να σπεύσει να διορθώσει τυχόν λάθη αντιστοίχισης. Όσοι διορθώσουν τον ΚΑΔ μέχρι σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2026, δεν θα έχουν καμία κύρωση.

Ποιους αφορά

Η υποχρέωση αντιστοίχισης αφορά όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες ημεδαπές και αλλοδαπές) που δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών.

Με άλλα λόγια, οποιοσδήποτε έχει ενεργό ΑΦΜ επιχείρησης ή επαγγελματικής δραστηριότητας έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας και εμπίπτει στη Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Πώς έγινε η αυτόματη αντιστοίχιση

Αρχές Μαρτίου η ΑΑΔΕ διενήργησε την αντιστοίχιση κεντρικά και αυτοματοποιημένα. Ωστόσο η λογική που εφαρμόστηκε, διέφερε κατά περίπτωση:

– αν ο παλιός κύριος ΚΑΔ υπάρχει και στη νέα ταξινόμηση, διατηρήθηκε ο ίδιος. Οι τυχόν επιπλέον νέοι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε αυτόν καταχωρούνταν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

– αν ο παλιός ΚΑΔ δεν υπάρχει στη νέα ταξινόμηση, επιλέχθηκε ως κύριος ο πρώτος αριθμητικά νέος ΚΑΔ που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια (με βάση τις επεξηγηματικές σημειώσεις) προς την δηλούμενη δραστηριότητα. Οι υπόλοιποι δηλώθηκαν ως δευτερεύοντες.

– αν υπάρχει ολική αναθεώρηση της ταξινόμησης, επελέγη ο νέος ΚΑΔ με τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον υφιστάμενο, βάσει των επεξηγηματικών σημειώσεων (περιγραφή) της δραστηριότητας.

– αν δεν είχε προηγηθεί αντιστοίχιση παλαιού ΚΑΔ βάσει ταξινόμησης του 1997 με εκείνους που ισχύουν από το 2008, ο κωδικός αντικαταστάθηκε με τον καινούργιο ΚΑΔ βάσει της νέας ταξινόμησης του 2025.

Πώς γίνεται ο έλεγχος για τις αλλαγές

Μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης, κάθε επαγγελματίας έλαβε:

– μήνυμα στο myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία – Τα Μηνύματά μου, ή

– email στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο μητρώο.

Για να δει τους νέους ΚΑΔ, ο φορολογούμενος πρέπει να κάνει είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς του στις ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ στη διαδρομή: myAADE – Μητρώο & Επικοινωνία – Βεβαιώσεις Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης.

Διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

Αν η αυτόματη αντιστοίχιση δεν αποτυπώνει σωστά τη δραστηριότητά τους, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση διόρθωσης μέχρι σήμερα, χωρίς κύρωση. Η ημερομηνία δήλωσης θα φέρει αυτόματα την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης. Ωστόσο, για αλλαγές μετά την 31η Οκτωβρίου 2026, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

Η διόρθωση υποβάλλεται επίσης στις ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή: myAADE – Μητρώο & Επικοινωνία – Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου – Στοιχεία Επιχείρησης ή/και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού – Νέα Δήλωση.