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Τις τελικές πρόβες για την παρουσίαση των μέτρων τα οποία θα εξαγγείλει από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο ο πρωθυπουργός, κάνουν πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου οι επιτελείς της κυβέρνησης, καθώς εχθές ολοκληρώθηκε ο κύκλος διαλόγου που προηγήθηκε με εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων και φορέων της αγοράς. Ειδικά τις τελευταίες δύο ημέρες ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε διαδοχικές συναντήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αντιπροσωπείες των συνταξιούχων, των πολυτέκνων, του εμπορικού κόσμου της χώρας, των αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ και άλλων οργανώσεων, προκειμένου να θέσουν έως και την τελευταία στιγμή αιτήματα που τους αφορούν.

Τα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνουν από τη χορήγηση έως και μίας «εθνικής σύνταξης» κάθε Νοέμβριο για χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους και «μπόνους» στους συνεπείς φορολογούμενους, μέχρι ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Για μισθωτούς – συνταξιούχους το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

– δραστική αύξηση από εφέτος του ετήσιου επιδόματος των 250 ευρώ για συνταξιούχους και ευπαθείς ομάδες, όχι σε 300 ευρώ όπως είχε ήδη ανακοινωθεί και ψηφιστεί, αλλά σε 400 ή και περισσότερα, πλησιάζοντας στα 446 ευρώ της εθνικής σύνταξης.

– αύξηση 40-50 ευρώ στον κατώτατο μισθό το 2027 (την οποία θα λάβουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι). Αντί για 950 ευρώ όπως είχε προαναγγελθεί από προηγούμενες ΔΕΘ, ο νέος βασικός μισθός θα φτάνει στα 960-970 ενδεχομένως, συμπαρασύροντας και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.

– κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων

– μείωση ασφαλιστικών κρατήσεων.

– αύξηση της κάρτας σίτισης από 6 ημερησίως σήμερα στα 8-10 ευρώ ενδεχομένως, που αποτελεί και κοινό αίτημα των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

– μέτρα για το στεγαστικό

– επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά

– φθηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις.

Στα αιτήματα των φορέων τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν βασικό «καμβά» των εξαγγελιών, περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις της αγοράς όπως οι εξής:

– μείωση της προκαταβολής φόρου, που αποτελεί κεντρικό αίτημα όλων των φορέων της αγοράς.

– επιβράβευση του συνεπούς φορολογούμενου, όπως προτείνει μέσω υπομνήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών η Διαρκής Επιτροπή Φορέων της Αγοράς. Εξετάζεται να δημιουργηθεί ένας Εθνικός Δείκτης Επιχειρηματικής Συνέπειας, μέσω του οποίου η φορολογική συμμόρφωση θα είναι μετρήσιμη με σκοπό την επιβράβευση της.

Εκτός από μείωση των τεκμηρίων και μερική ή πλήρη εξαίρεση από αυτά για επαγγελματίες περιλαμβάνονται επίσης ταχύτερες επιστροφές φόρου, μειωμένη ένταση προληπτικών ελέγχων, ευνοϊκότερη αντιμετώπιση σε ρυθμίσεις οφειλών, δυνατότητα αυτοδιόρθωσης χωρίς πρόστιμο σε τυπικές και χαμηλής απαξίας παραβάσεις, διοικητικές διευκολύνσεις, ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό κλπ.

Επιπλέον τα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνουν:

– εξαιρέσεις και μειώσεις στον υπολογισμό των τεκμηρίων για επαγγελματίες

– μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων.

– σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

– «πάγωμα» του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα.

– αναμόρφωση πάγιας ρύθμισης οφειλών.

– διεύρυνση του χρόνου απόσβεσης επενδύσεων κλπ.

Το νέο σύστημα θα μπορούσε να παρέχει ανάλογα με τον βαθμό και τη διάρκεια της συνέπειας ταχύτερες επιστροφές φόρου, προτεραιότητα στη φορολογική ενημερότητα, μειωμένη ένταση προληπτικών ελέγχων, μειωμένη προκαταβολή φόρου, ευνοϊκότερη αντιμετώπιση σε ρυθμίσεις οφειλών, δυνατότητα αυτοδιόρθωσης χωρίς πρόστιμο σε τυπικές και χαμηλής απαξίας παραβάσεις και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις.

Επίσης η Επιτροπή Φορέων της αγοράς έχει προτείνει:

– Φορολογική ελάφρυνση όταν τα κέρδη κατευθύνονται σε επενδύσεις.

– Αλλαγή της φορολογικής μεταχείρισης των εισοδημάτων από ακίνητα, με στόχο την ενίσχυση της μακροχρόνιας μίσθωσης.

– Εκσυγχρονισμό της φορολογίας ακίνητης περιουσίας

– Περαιτέρω παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας ακινήτων

– Μείωση του μη μισθολογικού κόστους με έμφαση στις νέες προσλήψεις και στις επιχειρήσεις έντασης εργασίας.

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