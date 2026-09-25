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Σε εφαρμογή τέθηκε η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους, σε περιοχές της περιφέρειας, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα από σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές και μισθώνουν κατοικία στον τόπο εργασίας τους μπορούν να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί έως και σε δύο μηνιαία ενοίκια.

Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ, καθώς αφορά μισθώματα που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πληρωμές να έχουν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος και να αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός ή εργαζόμενος στον χώρο της υγείας που κατέβαλε:

400 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο κατά τη διάρκεια του 2024, μπορεί να λάβει 800 ευρώ, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα.

Η πληρωμή που πραγματοποιείται σήμερα αφορά τις αναδρομικές ενισχύσεις για τα ενοίκια του 2024. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί και η αντίστοιχη ενίσχυση για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Ποιοι λαμβάνουν την ενίσχυση

Η σημερινή καταβολή αφορά δύο κατηγορίες δικαιούχων:

Όσους είχαν λάβει τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή τότε πληρούσαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου για το 2024.

Όσους δεν είχαν λάβει την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή υπερέβαιναν τα τότε εισοδηματικά όρια. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά ποσό που αντιστοιχεί στα 2/12 των ενοικίων που πληρώθηκαν μέσα στο 2024.

Οι δικαιούχοι

Το μέτρο αφορά εργαζομένους συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν σπίτι στην περιοχή όπου εργάζονται.

Η ενίσχυση αφορά περιοχές της χώρας εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, καθώς και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές,

μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),

μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), εφόσον υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο έτος αναφοράς σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές που καλύπτονται από το μέτρο,

γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενίσχυση δεν αφορά αποκλειστικά όσους έχουν δηλώσει το μισθωμένο ακίνητο ως κύρια κατοικία. Δικαιούχοι μπορούν να είναι και εργαζόμενοι που διατηρούν και νοικιάζουν δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν.

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