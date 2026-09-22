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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ενοικιαστές που δικαιούνται επιστροφή ενοικίου, καθώς έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη στα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης, προκειμένου να μην βρεθούν εκτός της ενίσχυσης.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε έλεγχο των κωδικών του εντύπου Ε1 που αφορούν τη μίσθωση, αλλά και να επιβεβαιώσουν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι σωστός.

Και αυτό γιατί ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία των μισθώσεων που είναι καταχωρημένα στο σύστημα έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ποια στοιχεία ελέγχει η ΑΑΔΕ για την επιστροφή

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη ενοικίου για το 2025, όπως αυτή έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη:

οι κωδικοί 811 έως 816 του εντύπου Ε1 για την κύρια κατοικία,

του εντύπου Ε1 για την κύρια κατοικία, οι κωδικοί 817 έως 822 για τη φοιτητική κατοικία εξαρτώμενων τέκνων.

Οι ενοικιαστές θα πρέπει να ελέγξουν ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση και ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι ενοικιαστές στο Ε1

Για να αποφύγουν προβλήματα κατά την πληρωμή της ενίσχυσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν:

τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου ,

, τα ποσά των ενοικίων που έχουν δηλωθεί για την κύρια κατοικία ,

, τα στοιχεία της μίσθωσης για φοιτητική κατοικία,

τον ΑΦΜ του φοιτητή ή τον σχετικό αριθμό καταχώρησης της μίσθωσης ,

, τις περιόδους μίσθωσης και τα ποσά, σε περίπτωση που μέσα στο 2025 υπήρξε αλλαγή κατοικίας ή τροποποίηση συμβολαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους μετακόμισαν μέσα στο έτος ή άλλαξαν τους όρους του μισθωτηρίου, καθώς θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι οι διαφορετικές περίοδοι και τα αντίστοιχα ποσά έχουν αποτυπωθεί σωστά στο Ε1.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο σωστός IBAN

Παράλληλα με τα στοιχεία της μίσθωσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που έχουν δηλώσει στο σύστημα myAADE.

Ο σωστός λογαριασμός είναι απαραίτητος ώστε να πραγματοποιηθεί η πίστωση του ποσού όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ένας λανθασμένος ή μη δηλωμένος IBAN μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της πληρωμής, ακόμη και αν ο φορολογούμενος πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Πώς γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων

Τα δεδομένα που δηλώνει ο ενοικιαστής δεν λαμβάνονται αυτόματα ως τελικά, καθώς η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις μεταξύ:

της δήλωσης Ε1 του μισθωτή,

του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου,

της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή).

Εάν το ποσό που έχει δηλωθεί από τον ενοικιαστή στο Ε1 είναι μεγαλύτερο τόσο από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο όσο και από το ποσό που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης, τότε η ΑΑΔΕ λαμβάνει υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί από τον ενοικιαστή στη φορολογική δήλωση.

Πόσο φτάνει η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή αντιστοιχεί έως και στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στο Ε1, με συγκεκριμένα ανώτατα όρια.

Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

έως 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά,

για μισθωτή χωρίς παιδιά, έως 850 ευρώ για οικογένεια με ένα τέκνο,

για οικογένεια με ένα τέκνο, έως 900 ευρώ για δύο τέκνα,

για δύο τέκνα, προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί ,

, έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία για παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από την ετήσια δαπάνη που έχει δηλωθεί και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το όριο του ενός δωδεκάτου του συνολικού ενοικίου.

Πρόστιμα και αποκλεισμός για ψευδή στοιχεία

Η ΑΑΔΕ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δηλώσουν ανακριβή στοιχεία προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερη ενίσχυση.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ψευδή δεδομένα για κύρια ή φοιτητική κατοικία, ο δικαιούχος θα υποχρεωθεί να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης με τόκο, με το ετήσιο επιτόκιο να ανέρχεται σε 8,76%.

Παράλληλα, προβλέπεται αποκλεισμός από την επιδότηση για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης και είτε πρόκειται για φορολογούμενο είτε απαλλασσόμενο εισόδημα, δεν πρέπει να ξεπερνά:

25.000 ευρώ για άγαμο φορολογούμενο ,

, 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης , με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ,

, με προσαύξηση , 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Οι ενοικιαστές που πληρούν τα κριτήρια καλούνται επομένως να ολοκληρώσουν εγκαίρως τον έλεγχο των στοιχείων τους, καθώς μετά το κλείδωμα των δεδομένων η ενίσχυση θα υπολογιστεί αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

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