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Αυξημένο κατά 30%, με ενίσχυση έως 1.560 ευρώ στις πιο ψυχρές περιοχές και προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου, έρχεται το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό που θα εισπράξουν θα εξαρτηθεί από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, την περιοχή της κύριας κατοικίας τους, τα εξαρτώμενα παιδιά και τις δαπάνες θέρμανσης. Κρίσιμη προϋπόθεση για να καταβληθεί ολόκληρη η ενίσχυση είναι οι επιλέξιμες αγορές να έχουν τουλάχιστον διπλάσια αξία από το δικαιούμενο επίδομα.

Η νέα υπουργική απόφαση καλύπτει νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή φωτιστικό πετρέλαιο. Δικαίωμα έχουν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσοι διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και χορηγείται για ένα μόνο είδος καυσίμου ή ενέργειας. Ένα νοικοκυριό, για παράδειγμα, που χρησιμοποιεί πετρέλαιο και κλιματιστικά πρέπει να επιλέξει για ποιο μέσο θέρμανσης θα ζητήσει ενίσχυση.

Το πρώτο φίλτρο είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, με βάση τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2025. Το βασικό όριο διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και στις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης χωρίς παιδιά. Προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι με ένα παιδί να καλύπτεται έως τις 29.000 ευρώ, με δύο παιδιά έως τις 34.000 ευρώ και με τρία έως τις 39.000 ευρώ. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο ξεκινά από τις 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα ελέγχεται η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας, όπως αποτυπώνεται στον ΕΝΦΙΑ του 2026. Το βασικό όριο είναι 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, εν διαστάσει ή διαζευγμένους και 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, για ζευγάρι με δύο παιδιά το περιουσιακό όριο φτάνει τις 340.000 ευρώ. Όπου υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, ισχύει επιπλέον πλαφόν 80.000 ευρώ στα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτήν.

Το ύψος της ενίσχυσης ξεκινά από διαφορετική βάση ανάλογα με το μέσο θέρμανσης. Το ποσό αναφοράς είναι 380 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα, 360 ευρώ για το πέλετ, 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο και το υγραέριο. Πρόκειται για την αφετηρία του υπολογισμού: το ποσό αναφοράς προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή της περιοχής και εφαρμόζεται η φετινή αύξηση 30%.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική εκκαθάριση θα παίξει ο καιρός του φετινού χειμώνα. Η προκαταβολή υπολογίζεται με βάση τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού, ενώ το τελικό επίδομα θα προκύψει από τις πραγματικές καιρικές συνθήκες της περιόδου Οκτωβρίου 2026 έως Μαρτίου 2027, με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το κατώτατο συνολικό ποσό ορίζεται στα 100 ευρώ και το γενικό ανώτατο στα 1.040 ευρώ. Για οικισμούς με συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών τουλάχιστον 1 προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 25% και πλαφόν 1.300 ευρώ. Με συντελεστή τουλάχιστον 1,2 εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 25%, με ανώτατο ποσό 1.560 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αξία των αγορών. Εάν από τα χαρακτηριστικά ενός νοικοκυριού προκύπτει επίδομα 500 ευρώ, απαιτούνται επιλέξιμες δαπάνες τουλάχιστον 1.000 ευρώ για να καταβληθεί ολόκληρο. Εάν οι δαπάνες περιοριστούν στα 700 ευρώ, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 350 ευρώ. Ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, για τον συγκεκριμένο έλεγχο η αξία υπολογίζεται με τιμή 1,56 ευρώ ανά λίτρο, όπως ορίζει η απόφαση, ανεξάρτητα από την τιμή αγοράς.

Οι επιλέξιμες αγορές καλύπτουν κατά κανόνα το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027. Για το πετρέλαιο θέρμανσης προσμετρώνται αγορές από τις 15 Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ αναγνωρίζονται και αγορές από την 1η Ιουνίου 2026. Για τα καυσόξυλα απαιτείται οικισμός έως 10.000 κατοίκους και για το πέλετ έως 25.000, με κλιματικό συντελεστή τουλάχιστον 0,8. Εξαιρούνται οι οικισμοί των μητροπολιτικών περιοχών Αθηνών–Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και του Δήμου Ιωαννίνων. Η τηλεθέρμανση επιδοτείται για κατοικίες στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

Για την αίτηση στην εφαρμογή myΘέρμανση μέσω myAADE, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν διαθέσιμα τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας, τη διεύθυνση του ακινήτου και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, εάν πρόκειται για ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία. Δηλώνουν το είδος θέρμανσης και τα απαιτούμενα στοιχεία, ενώ πριν από την οριστικοποίηση πρέπει να έχει καταχωριστεί στο myAADE λογαριασμός IBAN στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Στις πολυκατοικίες χρειάζεται προηγουμένως συνεννόηση με τον διαχειριστή, ώστε να έχουν δηλωθεί τα διαμερίσματα, οι ένοικοι και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης. Για το πετρέλαιο, το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί στον σωστό ΑΦΜ του αιτούντος ή στον ΑΦΜ που προβλέπεται για το προφίλ της πολυκατοικίας. Τα στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον προμηθευτή στην ΑΑΔΕ. Για τα υπόλοιπα καύσιμα, εκτός ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται καταχώριση των στοιχείων των παραστατικών από τον ενδιαφερόμενο. Τα δικαιολογητικά και οι αποδείξεις πρέπει να φυλάσσονται για πέντε χρόνια.

Στο ηλεκτρικό ρεύμα η διασταύρωση γίνεται μέσω ΔΕΔΔΗΕ και προμηθευτών, χωρίς να καταχωρίζει ο αιτών τους λογαριασμούς. Απαιτείται, όμως, σωστή αντιστοίχιση της παροχής με την κύρια κατοικία. Από τη συγκεκριμένη επιδότηση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ενεργή παροχή και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά τη λήξη των αιτήσεων.

Γενικότερα, εκτός ενίσχυσης μένουν οι δηλωμένοι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη άλλου φορολογουμένου, όσοι υπάγονται στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο ΙΧ. Στον τελευταίο έλεγχο συνυπολογίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα αυτοκίνητα σε εθελούσια ακινησία, ενώ εξαιρούνται όσα βρίσκονται σε αναγκαστική ακινησία λόγω κλοπής ή καταστροφής.

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για τους περσινούς δικαιούχους η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του επιδόματος που τους καταβλήθηκε, προσαυξημένο κατά 30%, με πρόσθετο ανώτατο περιορισμό βάσει του φετινού υπολογισμού για το καύσιμο, την περιοχή και τα παιδιά. Για τους νέους δικαιούχους αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει με τον κλιματικό συντελεστή και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Η ελάχιστη προκαταβολή είναι 80 ευρώ.

Η επόμενη καταβολή προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027, με αφαίρεση της προκαταβολής. Όπου απαιτείται καταχώριση παραστατικών, αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου και τα στοιχεία τους να υποβληθούν έως τις 29 Απριλίου. Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου, για παραστατικά που θα εκδοθούν έως τις 30 Ιουνίου και θα καταχωριστούν έως τις 15 Ιουλίου. Έως τις 30 Ιουλίου προβλέπεται και συμπληρωματική καταβολή για το ρεύμα, βάσει των πρόσθετων στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή αμφισβήτησης του ποσού, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση μέσω my1521 έως τις 31 Αυγούστου 2027, τεκμηριώνοντας τους λόγους. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, με την εξαίρεση του προβλεπόμενου συμψηφισμού ποσών επιδόματος που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως.