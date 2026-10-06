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Με δυναμικούς ρυθμούς επανήλθε τον Σεπτέμβριο ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, μετά την αναμενόμενη εποχική κάμψη του Αυγούστου, καταγράφοντας 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 640 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επίδοση που κινείται σε υψηλό εξαμήνου, τόσο σε επίπεδο αριθμού ρυθμίσεων όσο και ως προς το ύψος των οφειλών που μπήκαν σε ρύθμιση.

Από το σύνολο των ρυθμίσεων του Σεπτεμβρίου, 496 πραγματοποιήθηκαν με βάση την υποχρεωτικότητα συμμετοχής των πιστωτών, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημασία των πρόσφατων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού.

Με τις νέες ρυθμίσεις του Σεπτεμβρίου, ο συνολικός απολογισμός του Εξωδικαστικού από την έναρξη λειτουργίας του ανέρχεται πλέον σε 70.244 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21,21 δισ. ευρώ.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κινητικότητα στην πλατφόρμα, καθώς οι νέες εκκινήσεις αιτήσεων ανήλθαν σε 7.493, επίδοση που αποτελεί επίσης υψηλό εξαμήνου. Οι οριστικές υποβολές αιτήσεων διαμορφώθηκαν σε περίπου 2.986.

Η αυξημένη ροή αιτήσεων δείχνει ότι ο μηχανισμός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναζητούν λύση απέναντι στη συσσώρευση χρέους, ενώ η απόσταση μεταξύ εκκινήσεων και οριστικών υποβολών αποτυπώνει και τη διαδικασία που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση μιας αίτησης.

Στο επίκεντρο οι ευάλωτοι οφειλέτες

Ιδιαίτερο βάρος εξακολουθεί να δίνεται στην προστασία των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν 270 επιτυχείς ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, από τις οποίες 32 αφορούν άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, μέσω της επιτυχούς υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό επιτεύχθηκαν μέσα στον μήνα 651 αναστολές πλειστηριασμών. Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία για τους οφειλέτες, καθώς η ένταξη στη διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην απώλεια περιουσίας όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ρύθμισης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους παραμένει στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής, με το βάρος να μετατοπίζεται σταδιακά από την απλή αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην έγκαιρη ρύθμιση και την αποτροπή δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων οφειλών.

Οι servicers έβαλαν σε ρύθμιση 164 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο

Σε ό,τι αφορά τις απευθείας διμερείς ρυθμίσεις με τους μεγάλους servicers, τον Αύγουστο –μήνας κατά τον οποίο παραδοσιακά η δραστηριότητα είναι χαμηλότερη–πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 164 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν 2.080 οφειλέτες.

Οι ρυθμίσεις αφορούν τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς διαχείρισης απαιτήσεων, Intrum, Cepal, doValue και Qquant.

Η παράλληλη πορεία του Εξωδικαστικού και των διμερών ρυθμίσεων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο μηχανισμοί λειτουργούν συμπληρωματικά στην αγορά. Από τη μία πλευρά, ο Εξωδικαστικός επιτρέπει την αντιμετώπιση συνολικών οφειλών προς περισσότερους πιστωτές μέσα από μία ενιαία διαδικασία. Από την άλλη, οι διμερείς ρυθμίσεις δίνουν στους servicers τη δυνατότητα να προχωρούν σε εξατομικευμένες λύσεις με τους οφειλέτες.

Πάνω από 35.000 ραντεβού μέσω myEGDIXlive

Αυξημένη παραμένει και η ζήτηση για προσωποποιημένη ενημέρωση και υποστήριξη των οφειλετών. Μέσω της υπηρεσίας myEGDIXlive, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού.

Από τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 35.131 ραντεβού, στοιχείο που δείχνει ότι η ανάγκη των πολιτών για καθοδήγηση σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις ρύθμισης παραμένει υψηλή.

Η μεγάλη εικόνα

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει πλέον αποκτήσει σταθερό ρυθμό λειτουργίας, με τον συνολικό αριθμό των ρυθμίσεων να ξεπερνά τις 70.000 και τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση να προσεγγίζουν τα 21,2 δισ. ευρώ.

Το κρίσιμο πλέον είναι η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων και η διατήρησή τους σε βάθος χρόνου. Η αύξηση των αιτήσεων και των επιτυχών ρυθμίσεων αποτελεί θετική ένδειξη, όμως η πραγματική αποτελεσματικότητα του εργαλείου κρίνεται τελικά από το κατά πόσο οι οφειλέτες μπορούν να τηρήσουν τις νέες υποχρεώσεις τους και να παραμείνουν εκτός της ζώνης των καθυστερήσεων.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου πάντως δείχνουν ότι, μετά την εποχική υποχώρηση του Αυγούστου, η αγορά ρυθμίσεων χρέους ξαναπαίρνει ταχύτητα, με τον Εξωδικαστικό να παραμένει το βασικό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

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