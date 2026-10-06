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Οι συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) στον παγκόσμιο κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία κατά το α’ εξάμηνο του 2026, μετά την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας που καταγράφηκε το 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της EY, ο αριθμός των δημοσιοποιημένων συμφωνιών αυξήθηκε κατά 3%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, κατά το α’ εξάμηνο του 2026, δημοσιοποιήθηκαν 1.137 συμφωνίες από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας, έναντι 1.101 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ωστόσο, η συνολική δημοσιοποιημένη αξία των συναλλαγών αυτών μειώθηκε από $191 δισ. πέρυσι, σε $134 δισ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της EY, ανακοινώθηκαν 25 mega deals, αξίας άνω του $1 δισ. το καθένα, τα οποία αντιπροσώπευαν το 80% της συνολικής αξίας των συμφωνιών. Αντίστοιχα, κατά το α΄ εξάμηνο του 2025 είχαν ανακοινωθεί 37 τέτοιες συμφωνίες, ενώ το β΄ εξάμηνο του ίδιου έτους, ο αριθμός ανήλθε σε 55.

Οι 10 μεγαλύτερες συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, αντιπροσώπευαν το 58% της συνολικής αξίας των συναλλαγών, δηλαδή $79 δισ. Η εικόνα αυτή είναι, σε μεγάλο βαθμό, αντίστοιχη με εκείνη του α΄ εξαμήνου του 2025.

Η δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων αυξήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 2026 και στην ευρωπαϊκή αγορά, με τον αριθμό των δημοσιοποιημένων συμφωνιών να αυξάνεται κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τις 375 από 350. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό συμφωνιών στον ασφαλιστικό κλάδο και στον κλάδο διαχείρισης περιουσίας, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε στον τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, η συνολική δημοσιοποιημένη αξία των συμφωνιών μειώθηκε, από $75 δισ. σε $64 δισ.

Ειδικότερα:

-Οι συμφωνίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και στις κεφαλαιαγορές μειώθηκαν, από 96 το α΄ εξάμηνο του 2025, σε 88 το α΄εξάμηνο του 2026, ενώ η συνολική αξία τους υποχώρησε σημαντικά, από $51 δισ. σε $19 δισ.

-Οι συμφωνίες στον ασφαλιστικό κλάδο αυξήθηκαν, από 146 το α΄ εξάμηνο του 2025 σε 153 το α΄ εξάμηνο του 2026, ενώ η συνολική αξία τους μειώθηκε από $22 δισ. σε $13 δισ.

-Οι συμφωνίες M&A στον κλάδο διαχείρισης περιουσίας αυξήθηκαν, από 108 το α΄ εξάμηνο του 2025 σε 134 το α΄ εξάμηνο του 2026, ενώ η συνολική αξία τους σημείωσε σημαντική άνοδο από $2,6 δισ. σε $31 δισ. (κυρίως, λόγω ενός megadeal αξίας $13 δισ.).

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Γιώργος Πουλόπουλος, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε:

«Η αύξηση του αριθμού των συμφωνιών M&A στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που προήλθε από τον ασφαλιστικό κλάδο και τον κλάδο διαχείρισης περιουσίας, επιβεβαιώνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ισχυρή δυναμική στις συναλλαγές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ η μείωση της συνολικής αξίας των συμφωνιών οφείλεται, κυρίως, στον περιορισμένο αριθμό συναλλαγών πολύ μεγάλης αξίας.

Καθώς η επιχειρηματική εμπιστοσύνη σταθεροποιείται, οι οργανισμοί του χρηματοοικονομικού τομέα καλούνται να αξιοποιήσουν τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις ως μοχλό ανάπτυξης, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους και στρατηγικού μετασχηματισμού, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη».

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