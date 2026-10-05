Το κόστος των σπουδών μακριά από την οικογενειακή κατοικία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη φοιτητική μέριμνα, καθώς οι οικογένειες καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες δαπάνες για στέγαση, διατροφή και μετακινήσεις. Με αφορμή το ζήτημα περίπου 400 επιτυχόντων του Πανεπιστημίου Πατρών που δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τη μείωση του οικονομικού βάρους των φοιτητών.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο αριθμός των επιτυχόντων που τελικά δεν εγγράφηκαν χρειάζεται να εξεταστεί αναλυτικά, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λόγοι πίσω από την απόφαση κάθε νέου. Όπως ανέφερε, η φοίτηση σε άλλη πόλη συνεπάγεται πρόσθετες ανάγκες για τις οικογένειες, με τη φοιτητική στέγη να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες.

Στα 90 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση του στεγαστικού επιδόματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η χρηματοδότηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2019. Από 41,758 εκατ. ευρώ το 2019, το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ το 2026, αύξηση που το υπουργείο αποτυπώνει σε 115%.

Η επίσημη πορεία της χρηματοδότησης καταγράφει 41,758 εκατ. ευρώ το 2019, 51,013 εκατ. ευρώ το 2020, 39,654 εκατ. ευρώ το 2021, 72,437 εκατ. ευρώ το 2022, 70,875 εκατ. ευρώ το 2023, 86,587 εκατ. ευρώ το 2024, 87,759 εκατ. ευρώ το 2025 και 90 εκατ. ευρώ το 2026.

Παράλληλα, έχει αυξηθεί και το ίδιο το επίδομα. Από τα 1.000 ευρώ το 2019 διαμορφώθηκε στα 1.500 ευρώ, ενώ για φοιτητές περιφερειακών ΑΕΙ ανέρχεται στα 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση συγκατοίκησης σε περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο σχεδιασμός για περίπου 8.600 νέες φοιτητικές κλίνες μέσω ΣΔΙΤ, καθώς και η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων εστιών.

Ενίσχυση της φοιτητικής σίτισης και των μετακινήσεων

Το κόστος διατροφής αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η ετήσια χρηματοδότηση για τη φοιτητική σίτιση αυξάνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός, από περίπου 56 εκατ. ευρώ σε 83 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 27 εκατ. ευρώ ή 48%.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται και το ημερήσιο σιτηρέσιο. Από 2 ευρώ διαμορφώνεται στα 3 ευρώ, ενώ στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές αυξάνεται από 2,45 ευρώ σε 3,50 ευρώ.

Σημαντικό μέρος του κόστους αφορά και τις μετακινήσεις. Οι φοιτητές δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο στις αστικές συγκοινωνίες, ενώ προβλέπονται εκπτώσεις για τις μετακινήσεις μεταξύ του τόπου κατοικίας και του τόπου σπουδών, οι οποίες φτάνουν έως και το 50%.

Πανεπιστήμιο Πατρών: 14 εκατ. ευρώ για υποδομές

Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Νίκος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε σε χρηματοδότηση 14 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025–2026. Από το συγκεκριμένο ποσό, 4 εκατ. ευρώ αφορούν, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στις φοιτητικές εστίες και στο φοιτητικό εστιατόριο. Τα στοιχεία του Πανεπιστημίου επιβεβαιώνουν τη χρηματοδότηση των 14 εκατ. ευρώ για τις υποδομές της συγκεκριμένης περιόδου, καθώς και την ειδική χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ για εστίες και εστιατόριο.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει τη διεθνή του παρουσία μέσω νέων προγραμμάτων. Το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής συγκέντρωσε 168 αιτήσεις από 23 χώρες, ενώ η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει περίπου 50 διεθνείς φοιτητές.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν δρομολογηθεί τρία νέα κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση του ιδρύματος και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το κόστος σπουδών και η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

Η συζήτηση για τους περίπου 400 επιτυχόντες που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του πραγματικού κόστους φοίτησης σε μια διαφορετική πόλη. Η οικονομική επιβάρυνση δεν περιορίζεται στα δίδακτρα, όπου αυτά υπάρχουν, αλλά αφορά συνολικά τη στέγαση, τη διατροφή, τις μετακινήσεις και τις καθημερινές ανάγκες ενός φοιτητή.

Η πολιτική φοιτητικής μέριμνας περιλαμβάνει επομένως τόσο άμεσες οικονομικές ενισχύσεις όσο και επενδύσεις σε υποδομές. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστεί το κόστος για τις οικογένειες που στηρίζουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ παράλληλα να ενισχυθούν οι διαθέσιμες φοιτητικές κατοικίες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπου η απόσταση από τον τόπο κατοικίας μπορεί να μετατρέψει τη φοίτηση σε σημαντική οικονομική υποχρέωση. Οι νέες εστίες, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, η σίτιση και οι εκπτώσεις στις μετακινήσεις αποτελούν διαφορετικά εργαλεία αντιμετώπισης αυτής της επιβάρυνσης.

Παράλληλα, η ενίσχυση των υποδομών και η ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία πανεπιστημίων με μεγαλύτερη διεθνή παρουσία και περισσότερες εκπαιδευτικές επιλογές. Στην περίπτωση της Πάτρας, η έναρξη του αγγλόφωνου προγράμματος Ιατρικής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατεύθυνσης.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει η δυνατότητα των νέων να επιλέγουν τον τόπο και το αντικείμενο σπουδών τους χωρίς το κόστος διαβίωσης να λειτουργεί ως καθοριστικός περιορισμός. Η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας επιχειρεί να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτή την παράμετρο, συνδυάζοντας επιδόματα με μόνιμες υποδομές και υπηρεσίες.

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