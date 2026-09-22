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Μία δεύτερη ευκαιρία έχουν οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, καθώς ενεργοποιείται εκ νέου η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων. Η διαδικασία αφορά όσους πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, αλλά δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την αίτησή τους κατά την πρώτη περίοδο.

Η νέα δυνατότητα υποβολής ξεκίνησε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για συμπληρωματική περίοδο αιτήσεων, μετά την αρχική προθεσμία που είχε οριστεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Ηλεκτρονικά η υποβολή

Η αίτηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία, ακολουθώντας τα βήματα που προβλέπονται για την υποβολή της αίτησης.

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το username και το password του TAXISnet που τους έχουν χορηγηθεί για την είσοδό τους στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και, επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να μεταβούν σε υπηρεσία για την αρχική υποβολή της αίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για τη δεύτερη περίοδο.

Η πλατφόρμα κλείνει σήμερα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, συνεπώς όσοι δεν είχαν καταθέσει αίτηση κατά την αρχική περίοδο θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία άμεσα.

Η επανέναρξη της διαδικασίας αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος από ενδιαφερόμενους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη προθεσμία. Για την ορθή συμπλήρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα στοιχεία και τη διαδικασία περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Έτσι, οι δικαιούχοι που έχασαν την πρώτη προθεσμία έχουν πλέον ένα τελευταίο χρονικό περιθώριο για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους και να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος.

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