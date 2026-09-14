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Μεγαλώνει ο χάρτης των περιοχών στις οποίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν μηδενική επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς στη σχετική λίστα προστίθεται νέα ομάδα οικισμών από διαφορετικά σημεία της χώρας.

Η διεύρυνση αφορά τόσο την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και τα νησιά και επικεντρώνεται σε οικισμούς των οποίων ο πληθυσμός βρίσκεται κοντά στο όριο των 2.000 κατοίκων. Με τη νέα προσθήκη, το μέτρο αποκτά μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και φτάνει πλέον σε περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, από μικρούς ορεινούς οικισμούς έως ιδιαίτερα δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Στις νέες περιοχές που εντάσσονται περιλαμβάνονται τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των ιδιοκτητών που μπορούν να επωφεληθούν από τη φορολογική ελάφρυνση.

Απαλλαγή και σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η νέα λίστα δεν περιορίζεται σε απομακρυσμένες ή αμιγώς αγροτικές περιοχές. Αντίθετα, περιλαμβάνει και οικισμούς που βρίσκονται σε ορισμένους από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Άνω Μεράς στη Μύκονο, η οποία προστίθεται στις περιοχές όπου μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για τη Μεσαριά και το Εμπορείο στη Σαντορίνη, δύο οικισμούς σε ένα από τα ακριβότερα και περισσότερο αναγνωρίσιμα νησιά της ελληνικής τουριστικής αγοράς.

Στις νέες προσθήκες βρίσκονται ακόμη το Φαληράκι της Ρόδου και ο Πλαταμώνας, περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα και σημαντικό αριθμό ακινήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την οικονομία της φιλοξενίας.

Η παρουσία τέτοιων περιοχών στη νέα λίστα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι το πληθυσμιακό κριτήριο και όχι αποκλειστικά ο βαθμός τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί βασική παράμετρο για την ένταξη στο καθεστώς απαλλαγής.

Η πληθυσμιακή «γραμμή» των 2.000 κατοίκων

Κοινό χαρακτηριστικό των νέων περιοχών είναι ότι πρόκειται για οικισμούς των οποίων ο πληθυσμός κινείται γύρω από το όριο των 2.000 κατοίκων. Η διεύρυνση της λίστας ουσιαστικά επανακαθορίζει τον χάρτη εφαρμογής του μέτρου, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερες περιοχές που βρίσκονται κοντά σε αυτή την πληθυσμιακή γραμμή.

Με αυτόν τον τρόπο, η απαλλαγή από τον φόρο ακινήτων αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια και καλύπτει ιδιοκτησίες σε περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός του σχετικού πλαισίου.

Η γεωγραφική διασπορά των νέων οικισμών είναι επίσης χαρακτηριστική. Ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μικρά και μεγαλύτερα νησιά αλλά και τουριστικοί οικισμοί συνυπάρχουν στη νέα λίστα, διαμορφώνοντας ένα αρκετά διαφορετικό μωσαϊκό δικαιούχων.

Τι σημαίνει η διεύρυνση για τους ιδιοκτήτες

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η ένταξη μιας περιοχής στον νέο χάρτη σημαίνει μηδενισμό της σχετικής επιβάρυνσης από τον ΕΝΦΙΑ, γεγονός που δημιουργεί άμεσο όφελος στον ετήσιο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η επίδραση της παρέμβασης διαφοροποιείται φυσικά ανά ιδιοκτησία, καθώς το ύψος του φόρου που καταβάλλεται σήμερα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τη φορολογητέα αξία κάθε ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η προσθήκη ενός οικισμού στη λίστα δημιουργεί μια νέα κατηγορία ιδιοκτητών που αποκτούν πρόσβαση στη συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση.

Η διεύρυνση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον ειδικά στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου οι αξίες των ακινήτων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από εκείνες άλλων μικρών οικισμών της περιφέρειας.

Με τις νέες προσθήκες, ο χάρτης της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται πλέον από τα Καλάβρυτα και τον Πλαταμώνα έως τη Σκύρο, την Ιθάκη, την Ύδρα, την Ίο, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Ρόδο, εντάσσοντας στο μέτρο ένα ακόμη μεγαλύτερο τμήμα της περιφερειακής και νησιωτικής Ελλάδας.

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