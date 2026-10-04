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Τέσσερις ευκαιρίες για να μειώσουν ακόμη και στο μισό τα πρόστιμα της Εφορίας έχουν οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα ενός φορολογικού ελέγχου. Το κλειδί βρίσκεται στον χρόνο κατά τον οποίο θα αποφασίσουν να αποδεχθούν την οφειλή και να κλείσουν την υπόθεση, καθώς όσο νωρίτερα γίνει αυτή η κίνηση τόσο μεγαλύτερο είναι και το κούρεμα του προστίμου.

Στην πράξη, ο μηχανισμός λειτουργεί σαν μια σκάλα τεσσάρων σταδίων. Η μείωση ξεκινά από το 50% όταν ο φορολογούμενος αποδέχεται τα αποτελέσματα στο αρχικό στάδιο, πέφτει στο 40% όταν έχει ήδη εκδοθεί η οριστική πράξη, περιορίζεται στο 30% όταν η υπόθεση έχει περάσει από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και φτάνει στο 25% ακόμη και όταν η διαφορά έχει πάρει τον δρόμο των διοικητικών δικαστηρίων.

Η πρώτη ευκαιρία

Συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο το πρόστιμο μπορεί να περιοριστεί κατά 50%, εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχθεί τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει η διαδικασία και πριν η υπόθεση περάσει στο επόμενο στάδιο με την οριστικοποίηση του καταλογισμού.

Πρακτικά, εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Ο φορολογούμενος έχει ενημερωθεί για τα ευρήματα του ελέγχου και, αντί να συνεχίσει την αντιπαράθεση με τη φορολογική διοίκηση, επιλέγει να αποδεχθεί την οφειλή.

Ακόμη και αν χαθεί η πρώτη ευκαιρία, η πόρτα της έκπτωσης δεν κλείνει. Μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού, ο φορολογούμενος μπορεί να αποδεχθεί την οφειλή και να εξασφαλίσει μείωση του προστίμου κατά 40%, εφόσον κινηθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία πριν προχωρήσει η υπόθεση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Σε αυτό το σημείο το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει πλέον οριστικοποιηθεί και ο φορολογούμενος γνωρίζει τι ακριβώς του καταλογίζεται. Μπορεί είτε να επιλέξει την αμφισβήτηση της πράξης είτε να κλείσει τη διαφορά, αποδεχόμενος την οφειλή και εξασφαλίζοντας το κούρεμα του 40%. Χάνει δηλαδή δέκα ποσοστιαίες μονάδες έκπτωσης σε σχέση με το πρώτο στάδιο, εξακολουθεί όμως να έχει σημαντικό όφελος.

Η δυνατότητα συμβιβασμού παραμένει ακόμη και για όσους έχουν ήδη προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Σε αυτήν την περίπτωση η έκπτωση περιορίζεται στο 30%, αλλά ο φορολογούμενος εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να σταματήσει τη διαδικασία και να κλείσει τη φορολογική του εκκρεμότητα.

Η δυνατότητα ενεργοποιείται στο προβλεπόμενο στάδιο μετά την προσφυγή στη ΔΕΔ και συνδέεται με την έκδοση της απόφασής της ή την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας χωρίς απόφαση. Ετσι, ακόμη και κάποιος που αρχικά αποφάσισε να αμφισβητήσει τον καταλογισμό μπορεί να αλλάξει πορεία και να αποδεχθεί την οφειλή. Το τίμημα είναι ότι το κούρεμα έχει πλέον πέσει από το αρχικό 50% στο 30%.

Τελευταία ευκαιρία

Μια τελευταία ευκαιρία υπάρχει ακόμη και όταν η φορολογική διαφορά έχει φτάσει στα διοικητικά δικαστήρια. Στο τέταρτο στάδιο προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 25%, εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχθεί την οφειλή μέσα στα χρονικά όρια και με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η διαδικασία.

Το κρίσιμο όριο εδώ είναι η δικάσιμος. Η αποδοχή μπορεί να γίνει έως την προηγουμένη της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας για τη συζήτηση της υπόθεσης. Ο φορολογούμενος μπορεί έτσι, ακόμη και λίγο πριν από τη δικαστική κρίση, να σταματήσει τη διαμάχη και να εξασφαλίσει την τελευταία διαθέσιμη έκπτωση, η οποία πλέον περιορίζεται στο 25%.

Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει και το οικονομικό σκέλος που πρέπει να υπολογιστεί πριν να γίνει η επιλογή. Για να κατοχυρωθεί η μείωση απαιτείται η καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών από την αποδοχή.

Για το υπόλοιπο ποσό δίνεται δυνατότητα εξόφλησης σε έως 12 δόσεις, γεγονός που περιορίζει την ανάγκη για εφάπαξ καταβολή ολόκληρης της οφειλής. Η ρύθμιση, ωστόσο, πρέπει να τηρείται κανονικά. Αν ο φορολογούμενος σταματήσει να πληρώνει και χαθούν οι όροι της διαδικασίας, κινδυνεύει να χάσει μαζί και το ευεργέτημα της μείωσης, με την οφειλή να επανέρχεται στο αρχικό ύψος της, αφού συνυπολογιστούν όσα ποσά έχουν ήδη καταβληθεί.

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