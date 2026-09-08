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Νέος κύκλος μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τα οχήματα βρίσκεται προ των πυλών, με τους ελέγχους να επεκτείνονται πλέον στα εκπρόθεσμα ΚΤΕΟ. Μετά τον εντοπισμό περιπτώσεων που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, το ψηφιακό «ραντάρ» στρέφεται στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν πραγματοποιήσει εγκαίρως τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο.

Στόχος είναι να εντοπίζονται αυτοματοποιημένα οι περιπτώσεις στις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία του ΚΤΕΟ, χωρίς στο ηλεκτρονικό σύστημα να εμφανίζεται νεότερο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Για όσους διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα την υποχρέωσή τους, το πρόστιμο φτάνει τα 400 ευρώ.

Η επέκταση των διασταυρώσεων στα ΚΤΕΟ αποτελεί το επόμενο βήμα ενός ευρύτερου συστήματος ψηφιακής εποπτείας των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οχημάτων. Ήδη από την αρχή του έτους έχουν αποσταλεί περίπου 300.000 ειδοποιήσεις με πρόστιμα για περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων και μη καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Πώς θα λειτουργεί η διασταύρωση για τα ΚΤΕΟ

Ο νέος έλεγχος θα βασίζεται στα ηλεκτρονικά δεδομένα που υπάρχουν για κάθε όχημα, με βασικό σημείο αναφοράς το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο ΚΤΕΟ.

Το σύστημα θα εξετάζει εάν υπάρχει ενεργό δελτίο, είτε αυτό έχει εκδοθεί έπειτα από περιοδικό τεχνικό έλεγχο στην Ελλάδα είτε έχει προκύψει από την αναγνώριση αντίστοιχου πιστοποιητικού του εξωτερικού.

Δεν θα αρκεί, επομένως, μόνο η διαπίστωση ότι ένα όχημα είχε περάσει κάποτε από ΚΤΕΟ. Η διασταύρωση θα ελέγχει εάν παραμένει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για τον επόμενο έλεγχο.

Στις περιπτώσεις όπου το τελευταίο ΚΤΕΟ ολοκληρώθηκε με την ένδειξη «Επιτυχής» ή «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», θα συγκρίνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία του επόμενου ελέγχου με την ημερομηνία της ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Για να καταγραφεί παράβαση, θα πρέπει να έχει παρέλθει περισσότερο από μία εβδομάδα από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα όφειλε να περάσει ξανά από τεχνικό έλεγχο. Το χρονικό αυτό περιθώριο λειτουργεί ουσιαστικά ως ανοχή πριν ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρονικός εντοπισμός της παράβασης.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των οχημάτων στα οποία είχαν διαπιστωθεί «Σοβαρές Ελλείψεις». Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελέγχεται εάν ο ιδιοκτήτης πραγματοποίησε τον υποχρεωτικό επανέλεγχο μέχρι την ημερομηνία που είχε οριστεί.

Ακόμη αυστηρότερη είναι η κατάσταση όταν το προηγούμενο ΚΤΕΟ έχει καταγράψει «Επικίνδυνες Ελλείψεις». Τα συγκεκριμένα οχήματα δεν διαθέτουν ημερομηνία επόμενου τακτικού ελέγχου, καθώς δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.

Ποιοι ιδιοκτήτες δεν κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η απουσία Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από το ηλεκτρονικό σύστημα δεν συνεπάγεται αυτομάτως παράβαση. Το σύστημα θα λαμβάνει υπόψη και την ηλικία του οχήματος, καθώς τα καινούργια αυτοκίνητα δεν υποχρεούνται να περνούν αμέσως από περιοδικό ΚΤΕΟ.

Για επιβατικά Ι.Χ., ελαφρά φορτηγά και συγκεκριμένες κατηγορίες δικύκλων και τρίκυκλων, η πρώτη υποχρέωση τεχνικού ελέγχου προκύπτει μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας.

Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται το πρόσθετο περιθώριο της μίας εβδομάδας για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους δεν λαμβάνεται ως αφετηρία η ημερομηνία κατά την οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κρίσιμη είναι η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας διεθνώς.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που ταξινομήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως καινούργιο εφόσον έχει ήδη πολυετή κυκλοφορία στο εξωτερικό.

Για τους ιδιοκτήτες που θα εντοπιστούν χωρίς εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, η ηλεκτρονική διασταύρωση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου 400 ευρώ.

Τεχνητή νοημοσύνη στις ενστάσεις των οδηγών

Παράλληλα με την προετοιμασία του νέου κύκλου ελέγχων για τα ΚΤΕΟ, συνεχίζεται η επεξεργασία των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί για τα προηγούμενα πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Στην εξέταση των υποθέσεων αξιοποιείται πλέον σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο συγκεντρώνει τα δεδομένα και τα δικαιολογητικά κάθε ένστασης και πραγματοποιεί την αρχική επεξεργασία μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Το σύστημα δεν λαμβάνει την τελική απόφαση, αλλά παρέχει στον αρμόδιο υπάλληλο τεκμηριωμένη αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, ώστε στη συνέχεια να κριθεί εάν η ένσταση πρέπει να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι περίπου εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν αποδεικνύουν ότι η υποχρέωση είχε εκπληρωθεί κατά τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε η διασταύρωση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ιδιοκτήτες που προσκομίζουν αποδεικτικά εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας του 2026, ενώ η παράβαση για την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο αφορά τα τέλη του 2025.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στα ανασφάλιστα οχήματα. Το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο διαθέτει σήμερα ενεργό ασφαλιστήριο δεν ακυρώνει αυτομάτως την παράβαση. Το κρίσιμο στοιχείο είναι εάν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη ακριβώς την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός έλεγχος.

Η νέα φάση των διασταυρώσεων δείχνει ότι η εποπτεία των οχημάτων περνά σταδιακά από τους αποσπασματικούς ελέγχους σε ένα μόνιμο ψηφιακό σύστημα διασταύρωσης δεδομένων. Ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας και πλέον ΚΤΕΟ μπορούν να ελέγχονται ηλεκτρονικά, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αδήλωτες ή ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις.

Για τους ιδιοκτήτες, αυτό σημαίνει ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ο έγκαιρος έλεγχος των προθεσμιών που αφορούν το όχημά τους, καθώς μια εκπρόθεσμη υποχρέωση μπορεί πλέον να εντοπιστεί χωρίς να προηγηθεί φυσικός έλεγχος στον δρόμο.

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