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Τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας, με ανεργία κάτω από 6%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, κατώτατο στα 1.000 ευρώ και επενδύσεις 65 δισ. ευρώ, παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας παράλληλα τα δέκα «άλματα» που θέτει ως στόχο έως το 2031.

«Δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για απασχόληση στη χώρα μας», τόνισε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι από τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ. Έθεσε παράλληλα ως στόχο η ανεργία να υποχωρήσει κάτω από το 6% και η ελληνική οικονομία να διατηρήσει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2%.

Στον οικονομικό ορίζοντα της επόμενης περιόδου τοποθέτησε επίσης επενδύσεις 65 δισ. ευρώ, πάνω από το 20% του ΑΕΠ, περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α.

Όπως είπε, η στρατηγική κινείται σε δύο κατευθύνσεις: συνεχή ενίσχυση του εισοδήματος, ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να φτάνουν στον πολίτη, και ταυτόχρονα συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Τα 10 «άλματα» έως το 2031

Πέρα από τους οικονομικούς στόχους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε δέκα μεγάλες αλλαγές για την επόμενη περίοδο. Στη μεταποίηση έθεσε στόχο να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ έως το 2031, ενώ 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να περάσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού.

Στο κράτος, μίλησε για οριστική μετάβαση σε ένα «κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων», με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και αλλαγές που θα φτάνουν από το άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών έως την αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Στη Δικαιοσύνη ο στόχος είναι η Ελλάδα να βρεθεί ανάμεσα στις δέκα καλύτερες χώρες της Ευρώπης σε ταχύτητα και ποιότητα, ενώ στην εκπαίδευση να περάσει έως το 2030 στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων στις βασικές δεξιότητες.

Για τη στέγη, ο πρωθυπουργός μίλησε για 20.000 ανακαινισμένα νέα σπίτια, 8.500 φοιτητικές κλίνες, 10.000 δικαιούχους προγραμμάτων κατοικίας και 2.000 διαμερίσματα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στους επόμενους στόχους ενέταξε την αύξηση της παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα, την πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα, με ιδιαίτερο βάρος στη διαχείριση του νερού, αλλά και τη μεταμόρφωση της δημόσιας διοίκησης. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr, θέλουμε κατάργηση της γραφειοκρατίας», είπε.

Στο κοινωνικό πεδίο έθεσε ως προτεραιότητες την επέκταση των «Νταντάδων της Γειτονιάς», τη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων και την έναρξη από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικών ελέγχων για τα παιδιά.

Το δέκατο «άλμα» αφορά την «ισχυρή πατρίδα», με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Rafale, Belharra και F-35, αλλά και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», που, όπως είπε, θα προστατεύει τους ελληνικούς ουρανούς «από κάθε απειλή».

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε και την επιλογή του «Ορίζοντα» ως κεντρικού συνθήματος, λέγοντας ότι το πρόγραμμα «έχει διάρκεια, έχει στόχους» και κυρίως είναι «αξιόπιστο και σαφές», αντιπαραβάλλοντάς το με κόμματα που, όπως είπε, «αναμασούν έωλα συνθήματα» και επιδίδονται σε «διαγωνισμό παροχολογίας».

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