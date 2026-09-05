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Την ερχόμενη Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, αρχίζει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου τομέα, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου με την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης” και λοιπές διατάξεις».

Με το σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, «αναμορφώνεται το σύστημα υπηρεσιακής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων μέσω του εκσυγχρονισμού της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικής προαγωγής καθώς και του πλαισίου επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης».

Νέο μοντέλο υπηρεσιακής εξέλιξης για τους δημοσίους υπαλλήλους

Συγκεκριμένα, στην Ενότητα Α’ του σχεδίου νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων και του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών των υπαλλήλων του Δημοσίου με στόχο τη σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόδοση, τη μετατροπή του βαθμολογίου σε εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης και κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στη βαθμολογική προαγωγή των υπαλλήλων, αλλά εν τέλει και στην προαγωγή σε θέσεις ευθύνης.

Στην Ενότητα Β’ του σχεδίου νόμου, αντιμετωπίζεται η ανάγκη συνολικής αναδιοργάνωσης και θεσμικού εκσυγχρονισμού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), Προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του ως του κεντρικού εθνικού Φορέα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, έρευνας και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η προσαρμογή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στις σύγχρονες απαιτήσεις της δημόσιας διακυβέρνησης, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης και να λειτουργεί με χαρακτηριστικά ευελιξίας, εξωστρέφειας, καινοτομίας και διεθνούς προσανατολισμού.

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