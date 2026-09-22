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Μια νέα σταθερή ενίσχυση εισέρχεται στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων από το 2027, με περίπου 720.000 εργαζομένους να αποκτούν δικαίωμα σε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά κάθε Δεκέμβριο. Ωστόσο, το ποσό που θα καταλήγει τελικά στην τσέπη των δικαιούχων δεν θα είναι ίδιο για όλους, καθώς η τελική καθαρή αξία θα επηρεάζεται από τη φορολογία και τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου.

Μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών κρατήσεων και φόρων, το πραγματικό όφελος εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται περίπου από 257 έως 389 ευρώ. Η διαφοροποίηση αυτή δεν θα σχετίζεται με τα χρόνια υπηρεσίας, το μισθολογικό κλιμάκιο ή την κατηγορία εκπαίδευσης, αλλά κυρίως με το φορολογητέο εισόδημα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση.

Έτσι, δύο δημόσιοι υπάλληλοι που θα βλέπουν στη μισθοδοσία τους το ίδιο μεικτό ποσό των 500 ευρώ μπορεί να λάβουν τελικά διαφορετική καθαρή ενίσχυση.

Η νέα παροχή θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο. Παράλληλα, θα υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές, ενώ για όσους έχουν εργαστεί μόνο για ένα μέρος του έτους θα εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 433 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν μεγαλύτερο όφελος

Η καθαρή αξία του επιδόματος θα είναι υψηλότερη για εργαζομένους με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Μεγαλύτερα ποσά αναμένεται να προκύψουν για τους νεότερους υπαλλήλους, αλλά και για όσους έχουν παιδιά, λόγω των διαφορετικών φορολογικών συντελεστών.

Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος ηλικίας άνω των 30 ετών με χαμηλό φορολογητέο εισόδημα και τρία ή περισσότερα παιδιά μπορεί να λάβει καθαρά έως και 389 ευρώ.

Αντίθετα, σε υψηλότερα εισοδηματικά επίπεδα η τελική παροχή μειώνεται. Για εργαζόμενο με φορολογητέο εισόδημα περίπου 30.000 ευρώ, το καθαρό ποσό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 288 και 319 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Για ακόμη υψηλότερα εισοδήματα, όπως αυτά που προσεγγίζουν τις 40.000 ευρώ, η καθαρή ενίσχυση μπορεί να περιοριστεί κοντά στα 257 ευρώ.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι εμφανίζονται και οι νεότεροι εργαζόμενοι, καθώς η φορολογική μεταχείριση για τις μικρότερες ηλικίες μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο καθαρό αποτέλεσμα. Για ηλικίες 26 έως 30 ετών, αλλά και για εργαζομένους έως 25 ετών που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα, το ποσό μπορεί να φτάσει επίσης έως τα 389 ευρώ.

Το επίδομα Χριστουγέννων δεν είναι η μοναδική αλλαγή στις αποδοχές

Η συνολική μεταβολή στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων από το 2027 δεν περιορίζεται μόνο στη νέα παροχή. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται και αυξήσεις μισθών μέσω της σύνδεσης των αποδοχών με την πορεία του κατώτατου μισθού.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πρόσθετη αύξηση συνολικά 80 ευρώ μεικτά τον μήνα έως τον Ιανουάριο του 2028. Η μεταβολή αυτή αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά, με αύξηση 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Σε ετήσια βάση, η πλήρης εφαρμογή της αύξησης αντιστοιχεί σε περίπου 960 ευρώ επιπλέον μεικτές αποδοχές.

Για τον λόγο αυτό, η συνολική εικόνα των απολαβών θα εξαρτηθεί από τον συνδυασμό του επιδόματος Χριστουγέννων, των μισθολογικών αυξήσεων και των φορολογικών παρεμβάσεων.

Παραδείγματα πρόσθετου εισοδήματος

Ενδεικτικά, δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και μεικτό μισθό 2.000 ευρώ, εκτιμάται ότι θα έχει το 2027 πρόσθετο καθαρό όφελος περίπου 562 ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 327 ευρώ θα προέρχονται από το καθαρό επίδομα Χριστουγέννων και το υπόλοιπο από τη μισθολογική ενίσχυση.

Το 2028, όταν θα έχει ολοκληρωθεί μεγαλύτερο μέρος της μισθολογικής παρέμβασης, το συνολικό πρόσθετο όφελος για το ίδιο προφίλ εργαζομένου μπορεί να φτάσει τα 964 ευρώ.

Για έναν εργαζόμενο 29 ετών χωρίς παιδιά και με μεικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, το πρόσθετο καθαρό εισόδημα υπολογίζεται περίπου στα 609 ευρώ το 2027 και στα 1.033 ευρώ το 2028.

Αντίστοιχα, δημόσιος υπάλληλος 55 ετών χωρίς παιδιά και με μισθό 3.000 ευρώ μεικτά αναμένεται να έχει πρόσθετο καθαρό όφελος περίπου 495 ευρώ το 2027 και 841 ευρώ το 2028.

Η μεγαλύτερη επίδραση καταγράφεται στις οικογένειες με παιδιά, καθώς σε αυτές προστίθενται και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Για εργαζόμενο 49 ετών με τρία παιδιά και μεικτό μισθό 2.500 ευρώ, το συνολικό πρόσθετο καθαρό όφελος εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει σε 1.944 ευρώ το 2027 και σε 2.411 ευρώ το 2028.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η νέα παροχή δημιουργεί μόνιμη ετήσια δαπάνη 433 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος των αυξήσεων μέσω της σύνδεσης με τον κατώτατο μισθό υπολογίζεται σε 382 εκατ. ευρώ το 2027 και 859 εκατ. ευρώ το 2028, με σταδιακή αύξηση τα επόμενα χρόνια.

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