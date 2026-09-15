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Μόνιμη οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 εργαζομένους στο Δημόσιο προβλέπει το νέο μέτρο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, με την πρώτη καταβολή να τοποθετείται χρονικά στον Δεκέμβριο του 2027.

Η νέα παροχή αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και εντάσσεται στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, το ποσό θα λαμβάνεται υπόψη τόσο στις τακτικές αποδοχές όσο και στον υπολογισμό των συντάξιμων απολαβών, γεγονός που διαφοροποιεί το μέτρο από μια απλή εφάπαξ ενίσχυση.

Ωστόσο, το ποσό των 500 ευρώ δεν αφορά καθαρή καταβολή, αλλά μικτές αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό που θα φτάσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα είναι χαμηλότερο, καθώς θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις.

Το ακριβές καθαρό ποσό δεν μπορεί να υπολογιστεί ενιαία για όλους τους εργαζομένους, καθώς θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως το ύψος του εισοδήματος, η οικογενειακή κατάσταση και οι προσωπικές κρατήσεις κάθε υπαλλήλου.

Το μέτρο, πάντως, δεν συνιστά επαναφορά ενός πλήρους 13ου μισθού, αλλά μια σταθερή ετήσια πρόσθετη παροχή που θα καταβάλλεται κάθε χρόνο.

Τι σημαίνουν τα 500 ευρώ στην πράξη

Σε ετήσια βάση, το ποσό των 500 ευρώ μικτά αντιστοιχεί σε περίπου 41,7 ευρώ μικτά τον μήνα, εάν επιμεριστεί σε δωδεκάμηνη βάση.

Μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, το πραγματικό όφελος για τον εργαζόμενο θα είναι μικρότερο. Παρότι δεν πρόκειται για μια μεγάλη αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές, η μονιμότητα της καταβολής δημιουργεί ένα σταθερό πρόσθετο εισόδημα για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και μετά.

Η σημασία του μέτρου βρίσκεται κυρίως στη διάρκεια και όχι στο ύψος της ατομικής ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι θα γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο θα λαμβάνουν μια επιπλέον οικονομική παροχή, η οποία θα ενσωματώνεται στο συνολικό εισόδημά τους.

Κόστος 360 εκατ. ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό

Η δημοσιονομική διάσταση της παρέμβασης είναι σημαντική. Με βάση τους περίπου 720.000 δικαιούχους και την καταβολή 500 ευρώ μικτά ανά εργαζόμενο, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των ετήσιων πληρωμών υπολογίζεται στα 360 εκατ. ευρώ.

Το τελικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το συνολικό μικτό ποσό, καθώς μέρος των χρημάτων επιστρέφει μέσω φορολογικών εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η κυβέρνηση εντάσσει το μέτρο σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης των αποδοχών στο Δημόσιο, με στόχο τη σταδιακή βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων και τη σύνδεση των αυξήσεων με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

Το επίδομα Χριστουγέννων στο ευρύτερο πακέτο αυξήσεων

Η νέα παροχή δεν αποτελεί τη μοναδική αλλαγή που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται και άλλες παρεμβάσεις στις αποδοχές, μεταξύ των οποίων η μεταφορά της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και στο Δημόσιο από την 1η Απριλίου 2027.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που έχουν παρουσιαστεί, οι συνολικές αυξήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο ετήσιο όφελος για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Ενδεικτικά, δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ εμφανίζεται να έχει συνολικό καθαρό όφελος 562 ευρώ το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028.

Αντίστοιχα, ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 1.123 ευρώ υπολογίζεται ότι μπορεί να έχει συνολικό όφελος 609 ευρώ το 2027 και ακόμη 424 ευρώ το 2028.

Τα ποσά αυτά αφορούν το σύνολο των παρεμβάσεων που επηρεάζουν τις αποδοχές και όχι αποκλειστικά το επίδομα Χριστουγέννων. Επομένως, δεν αποτελούν ακριβή ένδειξη για το καθαρό ποσό που θα προκύψει από τα 500 ευρώ μικτά.

Μόνιμη παροχή με περιορισμένο ατομικό αλλά σημαντικό συνολικό αποτύπωμα

Το νέο επίδομα δημιουργεί μια νέα σταθερή παροχή για τους εργαζομένους του Δημοσίου, με το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα να είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Σε επίπεδο κάθε δικαιούχου, ωστόσο, η ενίσχυση παραμένει περιορισμένη, καθώς το ποσό κατανέμεται σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και μειώνεται μετά τις κρατήσεις.

Η βασική αλλαγή είναι ότι από το 2027 το επίδομα Χριστουγέννων μετατρέπεται σε μια μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση, προσφέροντας ένα επιπλέον εισόδημα στους δημοσίους υπαλλήλους κάθε χρόνο.

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