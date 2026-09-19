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Σε μια μόνιμη πρόσθετη παροχή που θα ενισχύσει τις αποδοχές περίπου 720.000 δημοσίων υπαλλήλων μετατρέπεται το νέο επίδομα των 500 ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Το ποσό θα είναι μεικτό, θα υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2027.

Η ονομαστική αξία της παροχής είναι ίδια για όλους τους δικαιούχους, όμως το ποσό που τελικά θα καταλήγει στον τραπεζικό λογαριασμό θα διαφοροποιείται. Η τελική καθαρή ενίσχυση θα εξαρτάται από το φορολογητέο εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, με τα καθαρά ποσά να διαμορφώνονται από 257 έως 389 ευρώ.

Παράλληλα, το επίδομα δεν θα λειτουργεί ως εφάπαξ ενίσχυση. Επειδή θα υπόκειται σε κρατήσεις, θα προσμετράται στις τακτικές αποδοχές και στις συντάξιμες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι, σε βάθος χρόνου, μπορεί να επηρεάσει θετικά και το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης.

Πότε και πώς θα καταβάλλεται

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2027. Για όσους δεν έχουν υπηρετήσει ολόκληρο το έτος, η παροχή δεν θα καταβάλλεται ολόκληρη, αλλά θα υπολογίζεται αναλογικά, ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά.

Το ποσό των 500 ευρώ θα είναι οριζόντιο, χωρίς διαφοροποίηση ανάλογα με την προϋπηρεσία, το μισθολογικό κλιμάκιο ή την εκπαιδευτική κατηγορία. Επομένως, η ίδια μεικτή παροχή αφορά τόσο τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και εκείνους που διαθέτουν πανεπιστημιακούς τίτλους.

Η διαφοροποίηση εμφανίζεται μετά τις κρατήσεις και τη φορολογία. Έτσι, δύο εργαζόμενοι που δικαιούνται το ίδιο μεικτό ποσό μπορούν να δουν διαφορετική καθαρή ενίσχυση, ανάλογα με τα προσωπικά και οικογενειακά τους δεδομένα.

Για εργαζομένους άνω των 30 ετών, αλλά και για την ηλικιακή ομάδα από 26 έως 30 ετών, το καθαρό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 389 ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ και υπάρχουν τουλάχιστον τρία παιδιά.

Για φορολογητέα εισοδήματα έως 30.000 ευρώ, η καθαρή ενίσχυση κινείται μεταξύ 288 και 319 ευρώ, ενώ για εισόδημα 40.000 ευρώ περιορίζεται στα 257 ευρώ.

Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται για τους νεότερους υπαλλήλους. Όσοι είναι έως 25 ετών μπορούν να λάβουν έως 389 ευρώ καθαρά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από 20.000 ευρώ.

Η επίδραση στις συντάξεις

Η επιβολή κρατήσεων στο επίδομα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν περιορίζει την παροχή σε ένα πρόσθετο ποσό που καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο. Το Δώρο θα ενσωματώνεται στη βάση των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Ο υπολογισμός της σύνταξης βασίζεται στον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Επομένως, όσο περισσότερα χρόνια καταβάλλεται το Δώρο με τις αντίστοιχες κρατήσεις, τόσο περισσότερο διευρύνεται η βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται η μελλοντική ανταποδοτική σύνταξη.

Αντίθετα, εφόσον το επίδομα δεν υπόκειτο σε κρατήσεις και δεν θεωρούνταν συντάξιμη αποδοχή, δεν θα επηρέαζε τον συγκεκριμένο υπολογισμό. Η επιλογή της κυβέρνησης, συνεπώς, δημιουργεί όχι μόνο άμεση αλλά και μακροπρόθεσμη επίδραση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα παραδείγματα για τους εργαζομένους

Η πραγματική επίδραση του νέου μέτρου γίνεται περισσότερο εμφανής μέσα από τα παραδείγματα των δημοσίων υπαλλήλων.

Ένας 40χρονος δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά, μεικτές αποδοχές 2.000 ευρώ και σημερινό καθαρό μισθό 1.447 ευρώ, θα έχει πρόσθετο όφελος 562 ευρώ μέσα στο 2027 από τις αυξήσεις των αποδοχών. Το συνολικό πρόσθετο όφελος αυξάνεται στα 964 ευρώ το 2028, όταν συνυπολογίζεται και το Δώρο.

Για έναν 29χρονο χωρίς παιδιά, με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ και καθαρές αποδοχές 1.123 ευρώ, η πρόσθετη ετήσια ωφέλεια υπολογίζεται σε 609 ευρώ το 2027 και φτάνει τα 1.033 ευρώ το 2028.

Μεγαλύτερη είναι η συνολική ενίσχυση στην περίπτωση ενός 49χρονου με τρία παιδιά, μεικτές αποδοχές 2.500 ευρώ και σημερινό καθαρό μισθό 1.832 ευρώ. Το πρόσθετο όφελος υπολογίζεται σε 1.944 ευρώ το 2027 και σε 2.411 ευρώ το 2028, κυρίως λόγω της φορολογικής ελάφρυνσης που συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση.

Νέες αυξήσεις στους μισθούς

Το επίδομα των 500 ευρώ δεν αποτελεί τη μοναδική παρέμβαση στις αποδοχές του Δημοσίου. Έρχεται μετά τις οριζόντιες αυξήσεις των 70 ευρώ το 2024 και των 30 ευρώ το 2025, ενώ προβλέπονται και νέες αυξήσεις που συνδέονται με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού.

Με βάση τον σχεδιασμό, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν 40 ευρώ μεικτά τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Σε ετήσια βάση, οι συγκεκριμένες αυξήσεις φτάνουν συνολικά τα 960 ευρώ μεικτά.

Το δημοσιονομικό κόστος του μόνιμου επιδόματος υπολογίζεται σε 433 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027 και μετά. Παράλληλα, η δαπάνη για τις αυξήσεις που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό εκτιμάται σε 382 εκατ. ευρώ το 2027, αυξάνεται στα 859 εκατ. ευρώ το 2028 και αναμένεται να φτάσει σταδιακά το 1,371 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η αντίδραση της ΑΔΕΔΥ

Η εξαγγελία δεν αντιμετωπίστηκε θετικά από την ΑΔΕΔΥ, η οποία θεωρεί ότι το επίδομα των 500 ευρώ δεν απαντά στις συνολικές μισθολογικές απώλειες των δημοσίων υπαλλήλων.

Η συνδικαλιστική οργάνωση υποστηρίζει ότι, μετά από χρόνια περιορισμένων αυξήσεων, την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και τη σημαντική υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης λόγω ακρίβειας, η πρώτη καταβολή του επιδόματος τον Δεκέμβριο του 2027 δεν αποτελεί επαρκή απάντηση στις ανάγκες των εργαζομένων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν οι ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, η άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και η αποκατάσταση των απωλειών που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, ζητείται οι αποδοχές να ανταποκρίνονται περισσότερο στο πραγματικό κόστος ζωής, να υπάρξουν μόνιμες προσλήψεις και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται ακόμη το «ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017, με την ΑΔΕΔΥ να επιμένει ότι οι μισθολογικές παρεμβάσεις πρέπει να έχουν άμεσο αποτέλεσμα και όχι να μετατίθενται σε βάθος χρόνου.

Έτσι, το νέο επίδομα διαμορφώνει ένα πρόσθετο εισοδηματικό όφελος για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το συνολικό επίπεδο των μισθών στο Δημόσιο, το κόστος ζωής και την αποκατάσταση των απωλειών των προηγούμενων ετών.

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