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Στην ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και το στεγαστικό πρόβλημα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Action24, αναγνωρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να πιέζουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

«Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα», παραδέχθηκε ο κ. Παπαθανάσης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η θέση της Ελλάδας ως προς την αγοραστική δύναμη έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.

«Δεν είμαστε ούτε στα υψηλά ούτε στα χαμηλά κλιμάκια, αλλά έχει βελτιωθεί η κατάσταση ως προς την αγοραστική δύναμη που έχουμε ως χώρα. Έχουμε ανέβει αρκετές θέσεις και υπάρχουν αρκετές χώρες πίσω από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί ικανοποιητική τη σημερινή κατάσταση. «Θέλουμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτό δεν μας ικανοποιεί».

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα καταγράφει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνεχή μείωση της ανεργίας.

«Δεν συμφωνώ ότι το πρόγραμμα “Σπίτι μου” αυξάνει τις τιμές των ακινήτων»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», από το «Σπίτι μου 1» μέχρι το «Σπίτι μου 3» η αξία των επιλέξιμων κατοικιών αυξήθηκε κατά 50% από τις 200.000 στις 300.000, καθώς τα ίδια προγράμματα φούσκωναν τις τιμές. Απαντώντας σχετικά ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε αυτή την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει ήδη βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία.

«Δεν συμφωνώ ότι το “Σπίτι μου” αυξάνει τις τιμές. Το πρόγραμμα αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα σε 24.000 οικογένειες να αγοράσουν σπίτι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι καταβάλλουν πλέον χαμηλότερη μηνιαία δόση στεγαστικού δανείου από το ενοίκιο που πλήρωναν προηγουμένως.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 3» άλλες 15.000 οικογένειες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας, ενώ όπως είπε ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω».

Ο κ. Παπαθανάσης αναγνώρισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν αποδίδουν όλες άμεσα, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η σταδιακή εφαρμογή διαφορετικών μέτρων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

«Ναι, δεν είναι όλα τα μέτρα άμεσα, αλλά πολλά μέτρα, σιγά σιγά, λύνουν το στεγαστικό», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε εκ νέου στο πρόβλημα της ακρίβειας, τονίζοντας:

«Όποιος λέει πως η ακρίβεια λύνεται με μαγικό ραβδί, λέει ψέματα».

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