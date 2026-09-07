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Ένα εκτεταμένο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων, με ορίζοντα έως το 2030 και μέτρα που αφορούν σχεδόν το σύνολο των κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, το φετινό πακέτο δεν περιορίζεται σε παρεμβάσεις ενός μόνο έτους, αλλά περιλαμβάνει τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα ολόκληρης της τετραετίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση συνταξιούχων και οικογενειών, η στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, καθώς και η ενθάρρυνση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Αναλυτικά απόσπασμα από όσα είπε:

Θ. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ: Ευχαριστώ θερμά. Να αναφέρουμε κατ’ αρχήν ότι οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο έως το 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες Δ.Ε.Θ. είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Συνεπώς, δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες, αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων. Οπότε, θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ανά κοινωνική ομάδα, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες -σημειώνεται ότι τα μέτρα για το στεγαστικό και τις επενδύσεις θα αναλυθούν από τον αναπληρωτή Υπουργό τον κ. Παπαθανάση, ενώ τα φορολογικά μέτρα θα εξειδικευτούν περαιτέρω από τον Υφυπουργό τον κ. Μαρκόπουλο.

Επίσης, θέλω να αναφέρω για τον Τύπο: θα δοθεί στη δημοσιότητα ένα πάρα πολύ αναλυτικό, 53 σελίδων κείμενο, που έχει πλήρη παραδείγματα, κοστολογήσεις, πίνακες για όλα τα μέτρα, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επόμενες μέρες και παρακαλώ, να το κάνετε, γιατί πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος τι έχει να λάβει.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση, να εξειδικεύσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε. Κατ’ αρχήν πριν περάσουμε στα νέα μέτρα, έχουμε θεσμοθετήσει από τη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε φέτος 1/1/2026 τη μείωση φόρου ανάλογα με τα παιδιά, οι πολύτεκνοι μηδέν, οι νέοι μηδέν,. Δεν την έχουν δει ακόμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αυτή η μεταρρύθμιση έχει όφελος για τους ελεύθερους επαγγελματίες από τον Μάρτιο του 2027, που θα ανοίξουν οι δηλώσεις. 755.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 402 εκατομμύρια. Άρα θα έχουν, πρώτον, μια μείωση φόρου όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 402 εκατομμύρια, από τον Μάρτιο του 2027 που θα ανοίξουν οι δηλώσεις.

Ερχόμαστε και κάνουμε τη μεγάλη, τη σημαντική παρέμβαση για τη μείωση, εξάλειψη ουσιαστικά, των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Ποιο ήταν το πρόβλημα; Και να εξηγήσουμε. Έχουμε περίπου, από τους 750.000, περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες που υπόκεινται σε τεκμήρια. Γιατί; Γιατί το εισόδημά τους είναι μικρότερο από το τεκμαρτό. Από αυτούς, λίγο πάνω από 200.000 έχουν μόνο το κριτήριο του κατώτατου, ουσιαστικά, συν τις τριετίες. Να θυμίσω, οι τριετίες ξεκινάνε μετά από 6 χρόνια και μετράνε. Λοιπόν, όταν έχεις μόνο τον κατώτατο στις τριετίες, βγαίνει ένας φόρος συγκεκριμένος, 1.500 ευρώ χωρίς τριετίες, έως 2.200 ευρώ με τριετίες. Αυτός είναι ο φόρος.

Πού είχαμε όμως τα παράπονα; Έχουμε 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν σημαντικές προσαυξήσεις από τα κριτήρια του τζίρου και το κριτήριο των εργαζομένων. Οι προσαυξήσεις μπορεί να φτάσουν τα 5, 10 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 20.000 ευρώ. Άλλο ο φόρος 1.500 ευρώ, άλλο 20.000 ευρώ, το καταλαβαίνουμε.

Εκεί υπήρχε μεγάλη ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών που, ουσιαστικά, με τα τεκμήρια και αυτές τις δύο προσαυξήσεις, βάσει του τζίρου και βάσει της μισθοδοσίας -και σημειώνεται ότι η μισθοδοσία επηρεάζει κυρίως εστίαση και λιανεμπόριο, εκεί έχουμε τους περισσότερους εργαζομένους- επηρέαζαν πολύ τον φόρο που προέκυπτε για αυτούς τους επιχειρηματίες.

Εδώ έχουμε τα data από το MyData, από τα φορολογικά δεδομένα από τα POS. Και ερχόμαστε και λέμε τι; Ότι οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες… Ποιος είναι ο όρος του συνεπούς; Του νόμιμου, χρησιμοποιούμε τον πιο διευρυμένο ορισμό αυτή τη στιγμή. Λέμε δηλαδή: έχεις συνδέσει MyData, έχεις στείλει τα στοιχεία; Έχεις διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση την τελευταία 5ετία -αυτά είναι τα τρία κριτήρια- ή εργατική παράβαση; Τότε, αυτές οι δύο προσαυξήσεις -αποδεχόμαστε τα δεδομένα που μας δηλώνεις- και δεν εφαρμόζονται.

Να πούμε ότι πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελεύθερων επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια που σας ανέφερα. Οπότε είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ουσιαστικά, αν έχεις στείλει MyData και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση. Το κόστος αυτής της μείωσης για το 2027 είναι 170 εκατομμύρια. Να σημειώσω εδώ: 402 η πρώτη μείωση φόρου + 170 = 570 εκατομμύρια μικρότερος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027. Σαν ποσό, αυτό είναι μεγαλύτερο από ό,τι εισπράτταμε από τα τεκμήρια.

Άρα, ουσιαστικά, αντισταθμίζεται συνολικά η φορολογική επιβάρυνση, ναι, με άλλη κατανομή, περισσότερη ελάφρυνση αυτοί με τα παιδιά, και οι συνεπείς. Αλλά συνολικά, γυρίζουμε πίσω μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουμε λάβει με τα τεκμήρια. Και έχει καταργηθεί και 250 εκατομμύρια το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και επιπλέον, το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής, συν άλλα 50 εκατομμύρια οι τρίτεκνοι -έχουμε 34.000 ελεύθερους επαγγελματίες τρίτεκνους που θα δουν μειώσεις από το πρώτο ευρώ, γιατί δεν υπάρχει απαλλαγή φόρου για τέκνα, να θυμίσω- άλλα 130 εκατομμύρια το 2028, επιπλέον μείωση φόρου. Άρα, η συνολική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών μειώνεται δραστικά. Να πω ότι τα έσοδα από τον φόρο των ελεύθερων επαγγελματιών είναι περίπου λίγο πάνω από 2 δις. Άρα, τα 570 εκατομμύρια είναι περίπου 30% μείωση του φόρου τους μεσοσταθμικά.

Θα περάσουμε στο επόμενο μέτρο, που αφορά τους συνταξιούχους. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο: Έχουμε αύξηση συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι, όπως αναφέραμε τον Απρίλιο του 2026, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το οριστικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, που θα κατατεθεί 20 Νοεμβρίου του 2026, που ακόμα τρέχουν τα σενάρια. Θα δούμε αν θα υπάρχει μικρή διαφοροποίηση εκεί.

Το δεύτερο μέτρο, που ήδη έχει θεσμοθετηθεί, είναι η λύση του προβλήματος των συντάξεων χηρείας, 50% μείωση. Όταν λαμβάνουν από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις, το κόστος είναι 16 εκατομμύρια φέτος, 48 εκατομμύρια το 2027 σε πλήρες έτος.

Ερχόμαστε τώρα και κάνουμε ακόμα μία παρέμβαση: Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση, από τον Νοέμβριο του 2026, στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Συνολικά, λοιπόν, θα έχουμε άλλους 270.000 δικαιούχους.

Να πούμε ότι το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας και είναι άνω των 60 ετών οι συνταξιούχοι αναπηρίας και αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι. 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και e-ΕΦΚΑ και εξωιδρυματικού και πολίτη αναπηρίας, και 50.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το συνολικό κόστος που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο ανέρχεται σε 880 εκατομμύρια ευρώ, είναι το συνολικό επίδομα για τους 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους καθαρά. 880 το συνολικό. Η αύξηση που κάνουμε είναι συν 300. Θα ήταν 570 κάτι και είναι συν 301, και πάει 880 το συνολικό ποσό.

Συνολικά, μαζί με τη μείωση συντάξεως χηρείας και τα λοιπά, έχουμε 895 εκατομμύρια για το 2026 και 1,68 δις, μαζί με την αύξηση 750 εκατομμυρίων, που είναι αύξηση συντάξεων χωρίς την ψηφισμένη προσωπική διαφορά, 1,68 δις ευρώ περισσότερα χρήματα για τους συνταξιούχους για το 2027. 895 το 2026, 1,67 δις το 2027, που είναι πολύ παραπάνω από τις αυξήσεις του πληθωρισμού.

Παραδείγματα: Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ, θα λάβει 208 καθαρά με την υπόθεση του 2,6% από την αύξηση του ΑΕΠ και πληθωρισμού, και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 608 ευρώ καθαρά ετησίως.

Με 823 σύνταξη, θα λάβει, 608 ευρώ μέσα στο 2027, περίπου το 75% μιας σύνταξης. Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.086 ευρώ, θα λάβει 284 ευρώ από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 684 ευρώ, περίπου το 63% μιας σύνταξης.

Συνταξιούχος με 20. 000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και καθαρό 1.476, θα λάβει 7,74, και υψηλότερα αμειβόμενοι συνταξιούχοι με 24.000 ευρώ και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.716, θα λάβουν συνολικά 849 ευρώ, περίπου το 50% μιας σύνταξης.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πρώτον, έχουμε την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει της αύξησης του κατώτατου. Σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως, μικτά, έως τον Ιανουάριο του 2028, σε δύο δόσεις. Έχουμε πει δύο αυξήσεις θα γίνουν, μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου του 2027, τώρα είναι 920 ο κατώτατος, και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 2028. Θα δούμε την κατανομή.

Να πούμε ότι τα παραδείγματα που έχουμε δώσει εδώ, γιατί η κατανομή εξαρτάται και από τον δείκτη κτλ., τα παραδείγματα που έχουμε δώσει είναι με 40 συν 40 ευρώ, δηλαδή το 920 να γίνει 960 και το 960 να γίνει 1. 000, που είναι το βασικό σενάριο.

Το κόστος, να πούμε ότι είναι 382 εκατομμύρια ευρώ για το 2027 και με την αύξηση την επιπλέον, επιπλέον 40 ευρώ, 859 από 1/1/2028, μόνο αυτού του μέτρου.

Και ερχόμαστε σήμερα, μετά από 15 χρόνια, από το 2012, να θυμίσω, είχε καταργηθεί, και επαναφέρουμε, θεσμοθετούμε και πάλι, νομοθετούμε, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στο ύψος που ήταν το 2012, να θυμίσω, 500 ευρώ. Αυτά είναι μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί είναι μικτά, γιατί είναι και συντάξιμα, έχουν ασφαλιστικές εισφορές, όπως και στον ιδιωτικό τομέα.

Μετά από 15 χρόνια, από του χρόνου, από τον Δεκέμβριο του 2027, με κόστος 433 εκατομμύρια. Επιπλέον, δημόσιοι υπάλληλοι θα επωφεληθούν από τη μείωση φόρων εισοδήματος σε τρίτεκνους και την επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς.

Τώρα, να αναφέρω: Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, όπως και η αύξηση των 40 ευρώ, θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή ένστολους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικό, σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, όλους τους εκπαιδευτικούς, μέλη ΔΕΠ, γιατρούς, νοσηλευτές.

Είναι όλο το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, και τα δύο μέτρα, και τα 80 ευρώ αύξηση, και το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων να είναι σαφές. Συνολικό κόστος 815 εκατομμύρια ευρώ τα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2027, και πάλι πάνω από την αύξηση του πληθωρισμού.

Παραδείγματα: Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.447 καθαρά, το 2027 θα λάβει επιπλέον, συνολικά 562 ευρώ επιπλέον, 327 καθαρά από το δώρο Χριστουγέννων, αν βγάλουμε ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος, πλέον 235 ευρώ από την αύξηση, με την υπόθεση των 40 ευρώ την 1η Απριλίου, που τα 40 ευρώ 1η Απριλίου είναι μεταξύ 25 και 30 ευρώ καθαρά, ανάλογα με το εισόδημα του κάθε δημοσίου υπαλλήλου.

Άρα, στα 1.447 ευρώ, 562 ευρώ το 2027, και επιπλέον άλλα 402 το 2028, σύνολο 964. Άρα, στα 1 447 ευρώ, τον Ιανουάριο του 2028, το 2028 θα έχουμε 964 ευρώ επιπλέον.

29 ετών χωρίς παιδιά, με 1.123 ευρώ καθαρά, θα έχει αύξηση 609 το 2027 και επιπλέον άλλα 424 το 2028, σύνολο 1.033. Άρα, με 1.123 ευρώ καθαρά, 1.033 ευρώ αύξηση, σχεδόν ένας μισθός.

Δημόσιοι υπάλληλοι, και αυτό έχει ενδιαφέρον το παράδειγμα, 49 ετών με τρία παιδιά, τρίτεκνος, εδώ με μικτό μηνιαίο μισθό 2.500, που αντιστοιχεί σε 1.830 καθαρά, θα έχει τρεις, τρεις ουσιαστικά αυξήσεις, και βάση του κατώτατου, τα 40 ευρώ, και το δώρο Χριστουγέννων, και τη μείωση του φόρου για τους τρίτεκνους, έτσι. Άρα, θα έχει 1.944 ευρώ καθαρά πάνω από ένα μισθό μέσα στο 2027 και 2.411 ευρώ το 2028.

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα: Όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο στόχος είναι να έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ, 1.300 ευρώ, με τρεις τριετίες, έως τον Ιανουάριο του 2028 σε δύο στάδια, την 1η Απριλίου του 2027 και την 1η Ιανουαρίου του 2028.

Συνολικά, η αύξηση από το 2021, που ξεκινήσαμε τις αυξήσεις, που ήταν 650 ευρώ, θα έχει αυξηθεί ο κατώτατος 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, πέρα από των δημοσίων υπαλλήλων, επιφέρει αύξηση σε συνδεδεμένα επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, την αμοιβή υπερωριών κτλ.

Επιπλέον, μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, 1η Απριλίου, θα γίνει και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μισή μονάδα. Τώρα, κάτι που δεν έχει ακουστεί: Η μισή μονάδα θα είναι όλη από την πλευρά του εργαζομένου, άρα θα την πάρουν ολόκληρη οι εργαζόμενοι. Θα γίνει από το σκέλος υπέρ ανεργίας, υπέρ ΔΥΠΑ.

Το εισόδημα που χάνει η ΔΥΠΑ θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό με αύξηση της επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Αασχόλησης, ώστε να μην έχει έλλειμμα. Το δημοσιονομικό κόστος είναι, επειδή γίνεται από τον Απρίλιο, 163 εκατομμύρια ευρώ για το 2027, 218 εκατομμύρια για το 2028 σε πλήρες έτος.

Επομένως, 1η Απριλίου έχουμε αύξηση κατώτατου, συν τριετίες, συν μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ενώ, ειδικά για τους τρίτεκνους, η μείωση του συντελεστή φορολόγησης σημαίνει αύξηση του μισθού, ειδικά για τους μισθωτούς, από 1/1/2027. 1η Ιανουαρίου λοιπόν οι τρίτεκνοι. Εδώ μιλάμε για 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου.

Εδώ θέλω να αναφέρω κάτι, και για τους αγρότες ισχύει και για τους τρίτεκνους, γιατί ίσως έχει παρεξηγηθεί: Μηδενίζουμε τον φορολογικό συντελεστή ως τα 20.000. Τι σημαίνει αυτό; Τρίτεκνος με 30.000 ευρώ, 40.000, 50.000, θα έχει μείωση φόρου, όπως το κάναμε πέρσι για τους πολύτεκνους και για τους νέους.

Δεν αυξάνουμε το αφορολόγητο, πολλοί το μπερδεύουν. Μηδενίζουμε τον φορολογικό συντελεστή. Αυτομάτως, με το που μηδενίσεις τον συντελεστή, αυξάνεται και το όριο του αφορολόγητου. Αλλά θα έχει όφελος περίπου 1.800 ευρώ ένας τρίτεκνος με 30.000 ευρώ εισόδημα ή 40.000. Άρα, μιλάμε και για υψηλότερα εισοδήματα.

Δεύτερη σημείωση: Από τους 87.000 τρίτεκνους, θα δείτε το παράδειγμα μέσα στις 53 σελίδες, οι 34.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν μείωση φόρου, οπότε εκεί κερδίζουν από το πρώτο ευρώ εισόδημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μειώνεται ο φόρος τους. Είναι πολύ σημαντική.

Γι’ αυτό θα δείτε την ποσοτικοποίηση, έχουμε αναλυτικό πίνακα με όλα τα μέτρα, θα τη δείτε την ποσοτικοποίηση μέσα στο κείμενο. Το πρώτο έτος είναι το κόστος 55 εκατομμύρια και αφορά μισθωτούς ιδιωτικού τομέα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, στις δηλώσεις 2028 για το 2027, οι τρίτεκνοι, είναι άλλα 50 εκατομμύρια το κόστος, γιατί είναι σημαντικός ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών τρίτεκνων, έτσι, από τους 87.000, είναι 34.000. Οι υπόλοιποι που βλέπετε είναι ήδη στο αφορολόγητο, είναι ήδη μηδέν ο φόρος, έτσι, γι’ αυτό είναι 87.000 από τους 156.

Παραδείγματα για την αύξηση του κατώτατου με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Για ένα νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 920, εδώ με την υπόθεση 40 συν 40 είναι 960 τον Απρίλιο του 2027, 1.000 το 2028. Ο καθαρός μισθός, λοιπόν, από 797 ευρώ αυξάνεται σε 836 τον Απρίλιο του 2027 και 871 τον Ιανουάριο του 2028.

Συνολικά, σε σχέση με φέτος, θα λάβει επιπλέον 414 ευρώ το 2027 και 1.040 το 2028, παραπάνω από έναν μισθό. Για έναν μισθωτό 34 ετών με τρεις τριετίες χωρίς τέκνα, που θα έχουμε από τα 1.000, ουσιαστικά 196 ευρώ σε 1.300 ευρώ μικτός μισθός, ο καθαρός αυξάνεται από 959 σε 1.000 ευρώ ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2027 και 1.035 τον Ιανουάριο του 2028, σύνολο 1.055 ευρώ καθαρά, πάνω από ένα καθαρό μισθό.

Και με τρία τέκνα και μικτό μισθό 2.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1.621 σε 1.733 από 1η Ιανουαρίου, γιατί είναι τρίτεκνος με τη μείωση φόρου. Και επιπλέον, εδώ δεν είναι ο κατώτατος, είναι πάνω από τον κατώτατο το παράδειγμα εδώ με τον τρίτεκνο, και 1.743 τον Απρίλιο με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Σύνολο με 1.673 ευρώ καθαρά, πάνω από έναν μισθό.

Αγρότες: μηδενίζουμε τον φορολογικό συντελεστή ως τα 20. 000 ευρώ. Εγώ θέλω να αναφέρω εδώ πέρα ότι είναι μια πάρα, πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. Ξαναλέω ότι μηδενίζουμε τον φορολογικό συντελεστή ως τα 20.000, κερδίζουν και οι αγρότες που δηλώνουν 25, 30, 35, 40 χιλιάδες.

Η ωφέλεια είναι έως 2.900 ευρώ, δηλαδή ένας αγρότης με 30 ή 40.000 ευρώ εισόδημα θα δει μείωση φόρου 2.900 ευρώ, έτσι. Και ως τα 22.000, 23.000 περίπου, μηδενίζεται, γιατί επίπτωση στο αφορολόγητο, 22.200.

Λοιπόν, γιατί προκύπτει από τα νούμερα ότι είναι οι 47. 000 από τους 255.000 αγρότες, και αυτό έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Έχουμε αγρότες που έχουν διαφορετικές εκτάσεις παραγωγής. Οι μεγάλοι αγρότες στη χώρα, αυτοί που έχουν σημαντικές εκτάσεις και βγάζουν εισόδημα, να το πω έτσι, καθαρό, πάνω από 10.000, είναι αυτός ο αριθμός, 47.000 αγρότες.

Σημείωση: αυτοί οι 47.000 δηλώνουν το 56% του συνολικού εισοδήματος και της συνολικής παραγωγής της χώρας. Άρα καλύπτουν πάνω από τη μισή παραγωγή και του εισοδήματος της χώρας αυτή. Οι 47.000 είναι οι μεγάλες εκτάσεις, αυτοί που έχουν εισόδημα, ουσιαστικά πάνω από 10.000 ευρώ καθαρό.

Το μέγιστο ύψος ανέρχεται οφέλους σε 2.900 ευρώ. Ουσιαστικά, όλοι οι αγρότες έως 22.000 ευρώ εισόδημα θα έχουν μηδέν φόρο, και από εκεί και πέρα μεγάλες φορολογικές μειώσεις. Εγώ θέλω να αναφέρω ότι η σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος εδώ είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που έχουν πάνω από το 50% του εισοδήματος από αγροτικά εισοδήματα. Αυτοί είναι οι κατά κύριο επάγγελμα φορολογικά.

Αποσκοπεί πέρα από την ενίσχυσή τους και στην κινητροδότηση, αφενός, οι σημερινοί αγρότες να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα, στην αγροτική παραγωγή. Η κινητροδότηση νέων αγροτών να προσέλθουν, ουσιαστικά, σε αυτό, στην αγροτική παραγωγή, να έχουμε νέους αγρότες, και με απώτερο στόχο ακριβώς την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Πλέον δεν έχεις αντικίνητρο να παράξεις περισσότερα και να δηλώσεις περισσότερα, και να κόψεις ΦΠΑ, θα συμπληρώσω, δεν έχεις αντικίνητρο. Ο φόρος εισοδήματος είναι μηδέν. Δήλωσέ τα, αύξησε την παραγωγή σου, δεν θα πληρώσεις φόρο εισοδήματος.

Παράδειγμα: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται. Παράδειγμα 2: Αγρότης με δύο τέκνα και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο 1.540 € και σήμερα μηδενίζεται. Αγρότης χωρίς τέκνα, με ετήσιο εισόδημα 30.000 €, πλήρωνε φόρο 5.083 €, θα πληρώνει 2.183 €, όφελος 2.900 €.

Περνάμε – προτελευταία διαφάνεια για την ανάλυση των μικροομάδων – σε επιχειρήσεις και επενδύσεις, πέρα λοιπόν από τη σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που θα εξειδικεύσει ο κύριος αναπληρωτής υπουργός, έχουμε κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, μετά 50% μείωση στην Αττική, και εξάλειψη το ’29 και στην Αττική.

Το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό εισπραξιμότητας, είναι 82.000.000 € το ’27, 138.000.000 το ’28, 195.000.000 το ’29, και επειδή κάποιοι πληρώνουν με δόσεις, 201.000.000 το 2030. Ουσιαστικά το ’29 θα έχει καταργηθεί για όλους.

Ξεκινάμε περιφέρεια και Θεσσαλονίκη, εκτός Αττικής. Πολλοί ρωτάνε γιατί δεν το κάνετε κατευθείαν στην Αττική. Πέρα από το δημοσιονομικό κόστος που είναι άλλα 120.000.000, παρατηρείτε κάτι εδώ πέρα: έχουμε πάνω από τις μισές επιχειρήσεις συγκεντρωμένες στην Αττική. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρο να παραμείνουν οι επιχειρήσεις στην επαρχία μας. Και θέλουμε να δώσουμε κίνητρο ναι και αποκέντρωσης. Θα γίνει και στην Αττική. Θα το νομοθετήσουμε από τώρα, το ’28 και το ’29 στην Αττική, αλλά προέχει αυτή τη στιγμή να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις στην επαρχία.

Να πω ότι αυτό μπήκε το μέτρο τελευταίο, προστέθηκε στο δημοσιονομικό χώρο, στο όριο ακριβώς. Θα εξηγήσω πολύ μετά για τον δημοσιονομικό χώρο,. Τα καταφέραμε. Ξεκινάμε, ναι, με την επαρχία, που όντως αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα, και η απόδειξη είναι ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις είναι στην Αττική. Είναι υδροκεφαλισμός αυτό.Άρα ξεκινάμε από την επαρχία και περνάμε μετά στην Αττική.

Δεύτερο μέτρο: θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Βασικό αίτημα όλης της μεταποίησης, της βιομηχανίας, το ξέρετε, το έχετε δει στα αιτήματα όλων των φορέων. Από 10% σε μια δεκαετία, σε μια εξαετία, με 10% συντελεστή απόσβεσης την πρώτη διετία, 15% τη δεύτερη, 25% την τρίτη, θα το εξειδικεύσει ο κύριος Μαρκόπουλος. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που κινητροδοτεί και επιταχύνει τις επενδύσεις, με αντίστοιχη ωφέλεια στο φόρο εισοδήματός τους, αλλά και κίνητρο να αντικαταστήσουν το μηχανολογικό τους εξοπλισμό σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Να πούμε ότι αυτό έχει επιβάρυνση δημοσιονομική τα απώτερα έτη, και θα πω συγκεκριμένα: ξεκινάει με 48.000.000 το ’30, γιατί έτσι πέφτει η απόσβεση. Άμα ξεκινήσει μια επένδυση το ’27, έρχεται η απόσβεση πιο νωρίς, το 2030. Αλλά αυξάνεται σημαντικά. Είναι 125.000.000 το ’31, 300.000.000 το ’32, 530.000.000 το κόστος το 2033. Κάνει μια καμπύλη.

Τρίτο μέτρο: μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως στα νομικά πρόσωπα, από το φορολογικό έτος ’28 δηλώσεις ’29, και κάθε έτος μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα εξισωθεί η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων με αυτή των ατομικών.

Εδώ ξέρω ότι υπάρχει μια κριτική, τη διαβάσαμε, ότι «γιατί γίνεται το φορολογικό έτος ’28, δηλαδή δηλώσεις το ’29, και δεν γίνεται νωρίτερα». Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι το δημοσιονομικό κόστος του 5% είναι 373.000.000, που αυξάνεται σταδιακά, επειδή τη δηλώνουμε σταδιακά, μέχρι το 2034 στα 500.000.000 Λοιπόν, υπάρχουν και δημοσιονομικά όρια. Αλλά τι κάνουμε; Θέλω να εξηγήσω λίγο και όλη τη λογική.

Φέτος, το ’27, έχουμε 4 παροχές και μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις μας. Πρώτη: για όλες τις ατομικές έχουμε τη μείωση των τεκμηρίων και τη μείωση του φόρου. Έχουμε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για περισσότερες από 125.000 επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Έχουμε την έναρξη των επιταχυνόμενων αποσβέσεων. Και έχουμε και νέο πρόγραμμα 1,5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέσσερα, λοιπόν, μέτρα που εφαρμόζονται τώρα.

Επιπλέον, το ’28 έχουμε δύο νέα μέτρα. Έχουμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές, πλέον τη μείωση 50% του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα στην Αττική. Το ’29 ξεκινάει η μείωση προκαταβολής φόρου, δηλώσεις το ’29, για το φορολογικό έτος ’28, στα νομικά, και πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Αττική. Και το 2030 ξαναμειώνεται η προκαταβολή φόρου και τα λοιπά στα νομικά πρόσωπα.

Είναι ένα σχέδιο τετραετίας. Κάθε χρόνο έχουν να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, και δίνει όλη την προοπτική και όλα τα οφέλη τους. Κατανεμημένο στον χρόνο, ναι, έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά έχουν προοπτική και βλέπουν τη μείωση κάθε χρόνο. Τα 4 μέτρα από τα 6 είναι φέτος, το ’27.

Πάμε λοιπόν. Τελευταία διαφάνεια. Μέτρα κοινωνικής πολιτικής, και εδώ είναι και δύο νέα μέτρα που ίσως δεν ακούστηκαν, αλλά είναι μέσα στο πακέτο. Έχουμε τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Έχουμε την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ. Εδώ είναι όλα τα επιδόματα, τα αναπηρικά, του ΟΠΕΚΑ και το εξωιδρυματικό και το απολύτου αναπηρίας του ΕΦΚΑ. Είναι 218.000 πολίτες. Αυτά θα αυξάνονται, όπως αυξάνονται και οι συντάξεις. Και οι αναπηρικές συντάξεις, η υπόθεση είναι με 2,6% όπως είναι και οι συντάξεις, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το κόστος είναι 47.000.000 το ’27 και αυξάνεται συν 40.000.000 η προβολή κάθε έτος, πάει 87, 127 και τα λοιπά.

Το μέσο όφελος για το ’27 είναι περίπου 220 €, αλλά να πω, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα ποιον συνδυασμό επιδομάτων παίρνει ο κάθε άνθρωπος με αναπηρία.

Το επόμενο, που είναι νέο μέτρο: αυξάνεται το ποσό αποζημίωσης για τα voucher των βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10%. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια όλων των κατηγοριών κατά 2.000 € των ωφελούμενων, και αφαιρούνται τα κριτήρια εισοδήματος για τρίτεκνους.

Να θυμίσω, πριν λίγο διάστημα αφαιρέθηκαν και πολύτεκνους, για να παίρνουν voucher βρεφονηπιακών.

Το δημοσιονομικό κόστος είναι σημαντικό, είναι 37.000.000 € για αυτό το μέτρο, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα από τη μια πλευρά, των βρεφονηπιακών, ώστε περισσότεροι ιδιωτικοί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και από την άλλη, με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, να έχουμε περισσότερους ωφελούμενους για βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Αυξάνεται το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες. Να εξηγήσω εδώ τι συνέβαινε. Το επίδομα γέννησης, θυμάστε ότι το αυξήσαμε πέρσι. Ήταν 2.400 € για 1 τέκνο, 2.700 € για 2, 3.000 για 3 τέκνα, 3.500 € για 4, και σταμάταγε στα 3.500 €. Δηλαδή, και για 5, 6, 7, έμενε στα 3.500 €. Υπήρχε το αίτημα των πολυτέκνων. Τι κάνουμε; Για 4 τέκνα αυξάνεται από τα 3.500 € στα 4.500 €. Για 5 τέκνα, τα 3.500 € στα 5.500 €. Για 6 τέκνα, από τα 3.500 € στα 6.500 €, γιατί είχε μείνει κολλημένο στα 3.500 €. Άρα συνεχίζει να αυξάνεται και μετά το τέταρτο, και είναι συν 1.000 € το κάθε παιδί. Αφορά περίπου, ισχύει από 1/1/2026, περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες γεννήσανε μέσα στο ’26, και θα λάβουν την επιπλέον διαφορά.

Επόμενο μέτρο: για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν συνυπολογίζεται στο όριο των 3.000 € εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο. Αυτό είχε τεθεί από πολλούς, και από εσάς, να αναφέρω. Ποιο ήταν το πρόβλημα; Επειδή το τέκνο έχει πεθάνει ο ένας γονέας έπαιρνε τη σύνταξη θανάτου, ξεπέρναγε το όριο των 3.000 € και δεν θεωρούταν εξαρτώμενο τέκνο. Και ο γονέας δεν έπαιρνε τις μειώσεις φόρου εισοδήματος που δώσαμε από φέτος. Ερχόμαστε λοιπόν και το διορθώνουμε ώστε να έχει την ωφέλεια ο γονέας. Η σύνταξη θανάτου του τέκνου δεν λαμβάνεται υπόψη στο όριο των 3.000 € για να είσαι εξαρτώμενο τέκνο.

Και τέλος, τελικό μέτρο: αύξηση αποζημίωσης σίτισης φοιτητών στο σιτηρέσιο, το λεγόμενο, στα πανεπιστήμιά μας. Υπήρχε το αίτημα, γιατί όντως είναι 2 € την ημέρα σήμερα και 2,45 € στην επαρχία. Αυξάνεται σε 3 και 3,5€ αντίστοιχα την ημέρα. Αυτό είναι που λαμβάνουν για τα εστιατόρια, να μπορούν να πηγαίνουν να τρώνε δωρεάν, ουσιαστικά, στα εστιατόρια των πανεπιστημίων, να βελτιωθούν τα γεύματα, να καλυφθούν και άλλα εστιατόρια που είναι κενά αυτή τη στιγμή πανεπιστημίων, με κόστος 27.000.000 €.

Σταματάω εδώ. Ήμουν πολύ αναλυτικός, νομίζω. Περνάμε στα στεγαστικά μέτρα.

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