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Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας στα σούπερ μάρκετ, καθώς από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα αρχίσουν να βλέπουν χαμηλότερες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης ενώ στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη συνέχιση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με την τελική απόφαση να συνδέεται με την πορεία των διεθνών αγορών ενέργειας και κυρίως με τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η στάση των διυλιστηρίων και ειδικότερα το κατά πόσο θα συνεχίσουν την έκπτωση που εφαρμόζεται το τελευταίο δίμηνο, η οποία ανέρχεται σε 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.

Πτωτικά το ντίζελ στα διυλιστήρια

Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης στα διυλιστήρια έχουν ήδη καταγράψει σημαντική αποκλιμάκωση. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα η τιμή υποχώρησε κατά περίπου 9 λεπτά, από το 1,48 ευρώ ανά λίτρο στις 22 Αυγούστου στο 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την πτωτική κίνηση του Brent, το οποίο κινείται στην περιοχή των 88 δολαρίων το βαρέλι.

Διαφορετική είναι μέχρι στιγμής η εικόνα στην αμόλυβδη, με την τιμή της στα διυλιστήρια να παραμένει ουσιαστικά σταθερή.

Η αποκλιμάκωση του ντίζελ, πάντως, δεν έχει περάσει ακόμη πλήρως στις αντλίες. Οι τιμές λιανικής εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι οι πρώτες ουσιαστικές μειώσεις θα αρχίσουν να γίνονται ορατές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μειώσεις έως 30% σε περίπου 1.660 προϊόντα

Την ίδια στιγμή, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας στα σούπερ μάρκετ, καθώς από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα αρχίσουν να βλέπουν χαμηλότερες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.

Η αρχική λίστα των περισσότερων από 1.500 κωδικών έχει διευρυνθεί και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5% έως και 30%.

Όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες τιμές θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, ενώ η σχετική λίστα βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.

Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν ευκολότερα και να συγκρίνουν τις νέες τιμές. Παράλληλα, η ενημέρωση για τους κωδικούς στους οποίους εφαρμόζονται οι μειώσεις θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά.

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